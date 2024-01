Betis vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Podría decirse que el punto culminante de la acción en la última serie de partidos de LaLiga 2023-2024 llegará en Sevilla este domingo 21 de enero, con el Real Betis reciba al Barcelona en lo que se perfila como un partido intrigante.

El Betis se encuentra actualmente séptimo en la clasificación de La Liga, con 31 puntos en sus primeros 20 partidos de la temporada, mientras que el Barcelona es cuarto, ocho puntos detrás del líder Girona con un partido menos.

Hora y Canal Betis vs Barcelona

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Betis vs Barcelona en VIVO

El Betis llegará al partido de este fin de semana tras una gran victoria por 1-0 sobre el Granada en LaLiga el fin de semana pasado, con Isco anotando el único gol del partido en el minuto 76.

La victoria fue la primera del equipo en la máxima categoría española desde finales de noviembre, con demasiados empates en las últimas semanas, pero el equipo de Manuel Pellegrini todavía ha sido difícil de vencer, perdiendo solo uno de sus últimos 15 partidos de liga, que se remontan a mediados de septiembre.

Los Verdiblancos han sido los especialistas en empates en La Liga esta temporada junto al Mallorca, compartiendo puntos en 10 de sus 20 partidos, registrando siete victorias y sufriendo solo tres derrotas.

El Betis ocupa actualmente el séptimo lugar en la tabla, un punto por detrás de la Real Sociedad, sexta, mientras que está a 10 del Barcelona, cuarto clasificado, de cara al partido del domingo en Sevilla.

El equipo de Pellegrini está invicto en casa en la liga esta temporada, ganando seis y empatando cuatro de sus 10 partidos frente a sus propios aficionados, pero recibirán a un equipo de Barcelona que está invicto fuera de casa en la máxima categoría de España esta temporada, lo que suma a la intriga que rodea a este juego.

El técnico del Barcelona, Xavi, salió luchando tras la derrota por 4-1 ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España el pasado fin de semana, insistiendo en que todavía cuenta con todo el apoyo del vestuario del club.

Hubo una gran presión sobre el conjunto catalán para recuperarse en la Copa del Rey el jueves, y de hecho se quedaron atrás ante el Unionistas de tercera división en el minuto 31 de la eliminatoria de octavos de final, pero los goles de Ferran Torres, Jules Kounde y Alejandro Balde finalmente aseguraron la victoria por 3-1 para los campeones de España.

El Barcelona no ha estado en acción en La Liga desde la victoria por 2-1 sobre Las Palmas el 4 de enero, y actualmente ocupa el cuarto lugar en la tabla, empatado a puntos (41) con el tercer clasificado, el Athletic Bilbao, y ocho detrás del líder Girona, con ambos equipos jugando un partido más que el equipo de Xavi.

A pesar del estado de forma del Girona y el Athletic, el Barcelona seguirá considerando al Real Madrid como su principal rival por el título esta temporada, y el equipo de Carlo Ancelotti tiene una ventaja de siete puntos sobre sus rivales del Clásico, en el mismo número de partidos, lo cual es mucho en esta etapa de la campaña.

De hecho, los visitantes han ganado sus últimos cuatro partidos de liga contra el Betis, incluido un triunfo por 5-0 a principios de esta temporada, mientras que la temporada pasada registraron una victoria por 2-1 en el partido correspondiente.

Pronóstico Betis vs Barcelona

Las ausencias del Betis en este partido significaron que estábamos increíblemente cerca de predecir una victoria del Barcelona el domingo. Sin embargo, al equipo catalán también le faltan algunos jugadores clave, y nos resulta difícil respaldarlos con confianza real, decidiéndonos finalmente por un empate con pocos goles en Sevilla.

Predicción: Betis 1-1 Barcelona

