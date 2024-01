[Video] Andrés Guardado reveló el porqué fichó por León

Noticias

Este martes 23 de enero se llevó a cabo la presentación de Andrés Guardado como nuevo jugador del León tras su salida del Betis.

El club de las Esmeraldas presentó a mexicano en su estadio ante más de 15.000 personas donde el jugador dio sus primeras palabras tras su regreso a la Liga MX, además portó el dorsal con el que va a jugar.

«Para los que no saben, mi papá jugó en León. Ya lo he dicho en otras ocasiones, hace año y medio León me buscó en un momento muy díficil para mí y eso me quedó grabado en el corazón y cuando tocó la puerta nuevamente no dudé en aceptar venir. Voy a dar la vida en esta cancha», dijo del porqué llegó a León.

🚨 'SALÍ DEL PARTIDO CONTRA GRANADA Y TENÍA 200 MENSAJES DE JESÚS'



Jesús Martínez fue parte FUNDAMENTAL para que Andrés Guardado llegara a León, pero… ¿por qué no llegó a Atlas? 🦊❌



'ELLOS NO HABLARON, PERO SOY ROJINEGRO DE TODA LA VIDA'#FSRadioMX pic.twitter.com/4Rxs0cfjy3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 24, 2024

Andrés Guardado también se refirió al número en su espalda: «Hay una leyenda del club que portó este número (17), espero ser digno de poder portarlo».

