Barcelona vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 LaLiga 2023-2024

Liga Española 2023-2024

Barcelona y Osasuna recuperarán la jornada 20, que la tenían pendiente en LaLiga 2023-24 cuando se enfrenten en el Estadi Olímpic Lluís Companys este miércoles 31 de enero.

Hora y Canal Barcelona vs Osasuna

Sede: Estadio Olímpico Lluís Companys, Montjuic, Sants-Montjuïc, Barcelona, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Osasuna en VIVO

Tras anunciar que se marchará al final de la temporada, el técnico del Barça, Xavi, buscará empezar su fiesta de despedida con una nota ganadora. Los actuales campeones de LaLiga se quedaron con las manos vacías por segundo partido consecutivo, ya que cayeron en una humillante derrota por 5-3 en casa contra el Villarreal en la liga el sábado.

Eso siguió a una derrota por 4-2 en la prórroga ante el Athletic Bilbao a mitad de semana en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El Barcelona suma 13 victorias y tres derrotas en 21 partidos de liga y ocupa el tercer lugar en la tabla de puntos, a 11 puntos del líder Girona (55), que ha jugado un partido más.

Mientras tanto, Osasuna continuó su ascenso hacia la mitad superior de la clasificación, remontando para salvar un empate 1-1 contra un Sevilla de 10 hombres el domingo.

Los hombres de Jagoba Arrasate llevan tres partidos de La Liga sin perder, ganando dos veces desde principios de año. Con 26 puntos en 21 partidos, Osasuna ocupa el puesto 12 en la clasificación liguera, empatado a puntos con Getafe y Alavés.

En 44 encuentros entre competiciones, el Barcelona lidera 28-6.

Predicción Barcelona vs Osasuna

Tras su mala actuación en casa contra el Villareal, el Barcelona se dirige a la eliminatoria entre semana buscando recuperar algo de orgullo y mantener vivas sus menguantes esperanzas de título. Los hombres de Xavi han disfrutado de lo mejor de este partido, así que esperen que continúen la tendencia con una victoria.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Osasuna.

