[Video] Resultado, Resumen y Goles Querétaro vs América 1-5 Jornada 7 Liga MX Femenil Clausura 2024

Liga MX Femenil

América consigue una nueva goleada. FOTO: Fox Sports

Las Águilas volvieron a golear en la Liga MX Femenil, esta vez de visita en Querétaro, donde el conjunto americanista inició perdiendo, pero logró dar la voltereta de la mano de sus figuras.

Cuando el duelo apenas cruzaba los primeros 25 minutos de partido, el conjunto visitante se vió sorprendido por la escuadra queretana que aprovechó bastante bien una terrible distracción defensiva para irse al frente con muy poco mostrado.

¡GALLOS YA ABRIÓ EL MARCADOR! 🔥



Jennie Lakip apareció para mandar el balón al fondo de la red contra América #GallosFemenilxFSMX pic.twitter.com/kLwp0yrsF0 — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) February 8, 2024

Sin embargo, el América no iba a bajar los brazos tan fácilmente y solo seis minutos después lograron igualar el marcador por consucto de Kimberly Rodríguez y se dispusieron a marcar media docena de goles sin respuesta.

¡DE CRACK! 😎



Y seis minutos después Kimberly Rodríguez ya empató el encuentro #GallosFemenilxFSMX pic.twitter.com/OZmtfmZkkd — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) February 8, 2024

Unos minutos más tarde, las Águilas volvieron a buscar el arco rival y con una fantástica jugada de Sarah Luebbert por izquierda, se fueron al frente en el marcador tras una atropellada jugada en la que Katty Martínez batalló para mandar a guardar el balón al fondo.

¡GOL DE KATTY KILLER! 🦅😎



¡Jugada que todas se pelearon, pero la delantera azulcrema logró meter a favor de América! #GallosFemenilxFSMX pic.twitter.com/RWEOPbx3qL — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) February 8, 2024

Para la segunda mitad, las subcampeonas del futbol mexicano siguieron lanzándose al frente y lograron conseguir un penal que lamentablemente para ellas, Andrea Pereira no logró convertir; no obstante, las cosas no terminaron allí y unos minutos después, Aurélie Kaci por fin hizo el tercero y le dió tranquilidad a las de Coapa.

¡LLEGÓ EL TERCERO DEL AMÉRICA!😉



Aurelie Kaci se une a la fiesta de goles azulcrema contra Gallos #GallosFemenilxFSMX pic.twitter.com/i2bEpHVZF8 — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) February 9, 2024

Las Águilas mostraron entonces el músculo y ante unas locales ya entregadas, todavía añadieron más goles en el marcador, cortesía de Miah Zuazua y Karen Luna, quienes cerraron el 5-1 definitivo que le vuelve a poner presión a las Amazonas en la cima.

¡ZUAZUA FINTÓ A LA PORTERA! 🤯



¡Ya es goleada contra Gallos! la delantera azulcrema selló el cuarto del encuentro #GallosFemenilxFSMX pic.twitter.com/zJ0TnbNJ1e — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) February 9, 2024

América es sublíder del torneo con 16 unidades y se pone solamente a dos de Tigres a la espera de que Amazonas y Tuzas jueguen sus partidos y esperar en que liugar finalizarán la fecha 7.

Por su parte, Querétaro cae por cuarta vez consecutiva y sus posibilidades de Liguilla comienzan a complicarse.

¡Y ANTES DE QUE SE ACABE…LLEGA EL QUINTO DE AMÉRICA! 🤩



Karen Luna desde el manchón penal aumenta la ventaja de las Águilas contra Querétaro #GallosFemenilxFSMX pic.twitter.com/BpsC1fr3FI — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) February 9, 2024

Last modified: febrero 8, 2024