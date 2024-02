Liga MX Torneo Clausura 2024

El Necaxa lo volvió a hacer salvando un empate 1-1 de último minuto ante el Querétaro en la jornada 7 del Torneo Clausura 2024 en La Corregidora.

El partido arrancó con el Querétaro siendo mejor y lograron ponerse al frente en el marcador cuando al 25 un autogol de Emiliano Martínez los ponía al frente, el Necaxa no era claro, pero las cosas se complicaron para los Gallos Blancos al 45+5 cuando Miguel Barbieri se fue expulsado. Para el segundo tiempo el Necaxa adelantaba lineas, buscaba ir al frente pero no eran claros, no podían abrir una defensa del Querétaro bien ordenada atrás, con el pasar de los minutos la presión aumentó, pero el empate no llegaba, hasta que al 90+4 Diego Gómez en un tiro forzado puso el 1-1 final.

Con este empate el Querétaro arribó a 5 puntos escalando a la doceava posición, mientras que Necaxa quedó octavo con 11 unidades perdiendo su invicto. Los Rayos recibirán a Chivas el martes en duelo adelantado de la jornada 9 el martes, mientras que los Gallos Blancos visitarán a Puebla el viernes en la jornada 8 de la Liga MX. Querétaro 1-1 Necaxa.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Querétaro vs Necaxa 1-1 Jornada 7 Liga MX Clausura 2024

Last modified: febrero 16, 2024

