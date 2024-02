Celta vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 LaLiga 2023-2024

Liga Española 2023-2024

El Barcelona intentará volver a la senda del triunfo en la máxima categoría de España cuando se dirija al Estadio Municipal de Balaídos este sábado 17 de febrero para enfrentarse al Celta de Vigo.

Los Blaugranas llegan al partido tras un empate 3-3 con el Granada, mientras que los Celetes sufrieron una derrota por 3-2 ante el Getafe en su último encuentro de La Liga.

Hora y Canal Celta vs Barcelona

Sede: Estadio de Balaídos, Vigo, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Celta vs Barcelona en VIVO

El Celta no ha descendido de la máxima categoría de España desde la temporada 2011-12, por lo que sería una sorpresa verlos bajar esta temporada, especialmente porque han logrado resultados cómodos en el octavo, undécimo y decimotercero lugar en sus últimas tres campañas en este nivel del fútbol.

Sin embargo, los Celetes han tenido problemas a lo largo de la temporada, con un récord de cuatro victorias, ocho empates y 12 derrotas en 24 partidos, lo que les ha permitido sumar solo 20 puntos.

El equipo de Rafael Benítez ocupa el puesto 17 en la tabla, tres puntos por delante del Cádiz, que se encuentra en el puesto 18, y las luchas de los equipos por debajo de ellos los han mantenido fuera de la zona de descenso a pesar de sus problemas.

El Celta ha sido derrotado en tres de sus últimos cuatro partidos en la máxima categoría de España, incluida una derrota por 3-2 ante Getafe el fin de semana pasado, pero logró registrar una victoria por 3-0 ante Osasuna a principios de mes.

El equipo de Vigo sufrió una derrota por 3-2 ante el Barcelona en el partido de ida a principios de esta temporada, pero venció a los gigantes catalanes por 2-1 en el partido correspondiente al final de la campaña de La Liga 2022-23.

Mientras tanto, el Barcelona empató 3-3 con el Granada, que ocupa el puesto 19, el fin de semana pasado. De hecho, los luchadores lideraban 3-2 en el minuto 66 del partido, pero el segundo gol de Lamine Yamal en el minuto 80 aseguró que el equipo de Xavi se aseguraría una parte del botín.

El conjunto catalán sigue tercero en la clasificación, tres puntos por delante del cuarto clasificado, el Atlético de Madrid, pero está a unos 10 puntos del líder, el Real Madrid, lo que supone mucho terreno que recuperar a estas alturas de la temporada.

El Barcelona ha sumado siete puntos en sus tres partidos de liga desde que Xavi anunció que dejaría el cargo de entrenador al final de la campaña.

El título de LaLiga podría estar fuera de su alcance esta temporada, pero el equipo catalán sigue activo en la Liga de Campeones, preparándose para viajar a Italia la próxima semana para el partido de ida de los octavos de final contra el Napoli.

El Barcelona ha tenido otra campaña turbulenta, pero en realidad está invicto fuera de casa en La Liga esta temporada, empatando seis y ganando cinco de sus 11 partidos, y sus tres derrotas ligueras esta temporada se produjeron en su sede temporal del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Pronóstico Celta vs Barcelona

El Barcelona no ha perdido en sus desplazamientos ligueros esta temporada y cuenta con el tercer mejor récord de La Liga, mientras que el Celta tiene el tercer peor récord frente a sus propios aficionados. A pesar de la victoria del Celta sobre el Barcelona la temporada pasada, podemos ver al equipo de Xavi asegurando los tres puntos aquí.

Predicción: Celta 1-2 Barcelona

Last modified: febrero 16, 2024

