Rayo Vallecano vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 LaLiga 2023-2024

Liga Española 2023-2024

El Real Madrid intentará conseguir tres victorias consecutivas en todas las competiciones cuando continúe su campaña en LaLiga 2023-2024 visitando al Rayo Vallecano este domingo 18 de febrero.

Los Blancos lideran la clasificación de La Liga, con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Girona, mientras que la mala racha del Rayo lo ha llevado al puesto 14, a siete puntos de la zona de descenso.

Hora y Canal Rayo Vallecano vs Real Madrid

Sede: Estadio de Vallecas, Madrid, España

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Rayo Vallecano vs Real Madrid en VIVO

El Rayo no ha logrado una victoria en La Liga desde principios de enero, perdiendo cuatro de sus últimos cinco partidos en la liga, incluidos los últimos tres contra el Atlético de Madrid, Sevilla y Mallorca, todos por 2-1.

Íñigo Pérez ha sido nombrado nuevo entrenador del conjunto capitalino, reemplazando a Francisco debido a la mala racha del equipo. El jugador de 36 años tendrá la tarea de revitalizar al equipo.

A pesar de su mal momento, el Rayo se encuentra actualmente siete puntos por encima del Cádiz, en el puesto 18, y está a solo tres puntos del Alavés, en el puesto 12.

El Rayo, que terminó en el puesto 11 la temporada pasada, solo perdió uno de sus últimos tres partidos contra el Real Madrid y registró una victoria por 3-2 en el encuentro correspondiente la temporada pasada.

Por otro lado, el Real Madrid llega a este partido tras vencer 1-0 al RB Leipzig en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el martes, con Brahim Díaz anotando el único gol del partido.

Además, los Blancos vencieron por 4-0 al Girona en su último partido de liga el fin de semana pasado, ampliando su ventaja en la cima de la tabla.

El Real Madrid tiene una racha de tres victorias consecutivas como visitante en La Liga esta temporada y lidera la tabla de visitantes con 29 puntos en 12 partidos.

Por otro lado, el Rayo tiene el segundo peor récord como local en La Liga esta temporada, con solo ocho puntos en 11 partidos.

Pronóstico Rayo Vallecano vs Real Madrid

Aunque el Rayo buscará aprovechar la apretada agenda del Real Madrid y sus problemas de lesiones, su forma actual no es convincente. Los Blancos están en buena racha y se espera que sumen otros tres puntos este fin de semana.

Predicción: Rayo Vallecano 1-3 Real Madrid

Last modified: febrero 17, 2024

