Tijuana vs Queretaro EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 8 Liga MX Femenil Clausura 2024

Liga MX Femenil

Cierra la actividad de la primera parte de la Fecha 8 de la Liga MX Femenil Clausura 2024, cuando las Xolas de Tijuana reciban en el Mictlán a Querétaro tratando de sumar para acercarse a la zona de Liguilla.

Hora y Canal Tijuana vs Querétaro

Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California.

Hora: 9:10 pm.

Transmisión: Fox Sports

Tijuana vs Queretaro EN VIVO

La escuadra de las Xolas no atraviesa por su mejor momento en el torneo, pues a pesar de no haber perdido en sus últimos dos compromisos, los resultados anteriores no habian sido los mejores, por lo que ahora se ubican en la posición diez de la tabla.

La aspiración de Tijuana es superar la esquiva fase de Cuartos de Final, misma dónde se han quedado en las últimas dos ediciones, situación por la que armaron un equipo competitivo. Sin embargo, si las Xolas no comienzan a sumar, incluso la posibilidad de Liguilla podría complicarse.

Por su parte, la escuadra de Querétaro tampoco pasa por un gran momento, pues luego de sufrir una terrible goleada de parte de las Águilas del América, ligaron su cuarta derrota consecutiva.

Gallos se encuentra en la décimo cuarta posición de la tabla general, por lo que la posibilidad de acercarse a la Liguilla comienza a diluirse y de no conseguir el triunfo ante su equipo hermano, podrían comenzar a despedirse aún con la mitad del torneo por jugarse.

Dos equipos con aspiraciones distintas, pero con urgencia de resultados por igual se enfrentan en un duelo que cierra la actividad del fin de semana en la Liga MX Femenil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Last modified: febrero 17, 2024

Etiquetas: Liga MX Femenil Clausura 2024