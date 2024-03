Querétaro vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2024

Liga MX Torneo Clausura 2024

Dispar enfrentamiento para abrir la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2024, cuando un sorprendente Querétaro reciba este viernes 15 de marzo a los Bravos de Juárez tratando de conseguir un triunfo que les permita seguir soñando con meterse a la Liguilla.

Hora y Canal Querétaro vs Juárez

Sede: Estadio Corregidora, Querétaro

Hora: 7:00 pm de México. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos

Transmisión: Fox Sports y VIX en México. TUDN en Estados Unidos.

Querétaro vs Juárez EN VIVO

Los Gallos Blancos han tenido un desempeño bastante aceptable en el Clausura 2024, acumulando 14 puntos y peleando por acceder a uno de los lugares de Play-in y quizás pelear por un boleto directo, aunque todavía luce complicado; sin embargo, una victoria ante los Bravos podría ponerlos en muy buena posición de cara a la recta final.

Querétaro viene de un extraordinario triunfo en casa de Pachuca, a donde se metió para endosarle su primera derrota como local a uno de los mejores equipos del torneo y acrecentar una ilusión que a inicios de torneo se antojaba complicada. Ahora, en casa querrán seguir su racha ganadora y vencer a uno de los equipos con peor desempeño.

Por su parte, los Bravos son sin duda alguna el peor equipo del torneo, pues solo ha conseguido tres empates en diez compromisos, el resto se cuentan por derrotas que los ubican indudablemente en la última posición de la tabla y ya con pocas probabilidades de clasificar.

Juárez es uno de los dos equipos que todavía no ha ganado en el Clausura 2024 y luego de haber hecho un buen torneo en el Apertura 2023, esta vez no han tenido el mejor desempeño y lo peor es que no luce como una posibilidad que logren elevar su nivel para competir.

Last modified: marzo 14, 2024

