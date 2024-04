Real Madrid vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

En una revancha de la inolvidable semifinal de la Champions League del año pasado, el Real Madrid, ganador en 14 ocasiones, y el actual campeón, el Manchester City, se enfrentan una vez más, jugando el partido de ida de los cuartos de final el martes en el Bernabéu.

Hace poco menos de 12 meses, los hombres de Pep Guardiola derrotaron al Real Madrid por 5-1 en el marcador global en dos partidos para llegar a la final, aunque nada pudo separar a los dos titanes en la capital española antes de que el City prevaleciera en el Etihad.

Hora y Canal Real Madrid vs Manchester City

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 9:00 pm de España. 1:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Real Madrid vs Manchester City en VIVO

Acostumbrado rápidamente a noches intensas de eliminatorias con sus rivales de Manchester, el Real Madrid tiene muchos errores que corregir después de la derrota del año pasado en el Etihad, pero la buena racha de los Blancos bajo la dirección de Carlo Ancelotti sugiere que los anfitriones del martes pueden arrebatar la corona de las manos de los Sky Blues.

Después de sufrir la agonía de la Copa del Rey a manos del Atlético de Madrid a mediados de enero, los campeones electos de La Liga han encadenado una racha invicta de 13 partidos en todas las competiciones, incluida una victoria a dos partidos, aunque poco convincente, sobre el RB Leipzig en los octavos de final de la Champions League 2023-24.

Un triunfo a domicilio por 1-0 precedió a un empate 1-1 en el Bernabéu en el partido de vuelta, lo que fue suficiente para enviar al Real Madrid a los cuartos de final por cuarta temporada consecutiva. Han pasado 20 años desde que el Real Madrid fue eliminado en esta fase de la principal competición del continente.

Desde que cayeron ante el Mónaco en 2003-04, Los Blancos han salido triunfantes de sus últimos 11 partidos de cuartos de final de la Champions League. Los anfitriones se reúnen con el Manchester City tras una racha de tres victorias consecutivas en La Liga, anotando 10 goles contra Celta de Vigo, Osasuna y Athletic https://www.youtube.com/watch?v=c6myjyuCamA&pp=ygUebWFuY2hlc3RlciBjaXR5IGNyeXN0YWwgcGFsYWNlBilbao.

Disfrutando de un descanso de nueve días desde una sencilla victoria por 2-0 sobre este último, que les mantiene ocho puntos por delante del Barcelona en la cima de la tabla, Los Blancos ahora se esfuerzan por extender su increíble racha sin derrota en casa, que se sitúa en 26 partidos desde la victoria por 3-2 sobre el Villarreal en abril de 2023, si quieren llegar a Manchester con algo que proteger en lugar de perseguir.

El insignificante empate de Willi Orban para el RB Leipzig también representa el único gol que el Real Madrid ha concedido en sus últimos cinco partidos en su propio terreno en todos los torneos. Sin embargo, el vigente campeón, el Manchester City, llega a la capital después de exhibir su destreza ofensiva fuera de casa durante 2024.

Con Eder Militao de vuelta en las filas de Ancelotti tras una devastadora lesión del ligamento anterior cruzado, solo Thibaut Courtois y David Alaba están en la enfermería del Real Madrid con problemas de rodilla graves; Dani Ceballos vuelve a trabajar con el grupo tras haber estado limitado a entrenamientos individuales la semana pasada.

Militao hizo apenas su segunda aparición de la temporada como suplente tardío contra el Athletic a finales de marzo, pero habiendo sido incorporado apenas en el tiempo de descuento, Ancelotti puede retrasar su intento de reincorporar al brasileño al once inicial por el momento.

Sin embargo, el compatriota del central, Vinicius Junior, ausente en el último encuentro de La Liga de su equipo debido a una suspensión, ahora puede volver a jugar, por lo que el ex protegido del Manchester City, Brahim Díaz, debería ir al banquillo contra su antiguo club.

Después de pasar la fase de grupos sin perder ni un solo punto, el Manchester City solía hacer un trabajo fácil ante el campeón danés Copenhague en los octavos de final con un par de victorias por 3-1 en casa y fuera, lo que significa que los hombres de Pep Guardiola han marcado sensacionalmente tres goles en cada uno de sus ocho partidos de Liga de Campeones hasta el momento en 2023-24.

De hecho, desde el empate 1-1 en el Bernabéu del año pasado, el City no ha fallado en la Champions League. Han disfrutado de la segunda racha ganadora más larga en la historia de la Liga de Campeones con 10 partidos y su secuencia general invicta en la competición se sitúa en 21 notables desde la derrota por 3-1 ante el Real Madrid en 2022.

Al derrotar al Crystal Palace por 4-2 en el partido de la Premier League del sábado, gracias a una clase magistral de Kevin De Bruyne, las tropas de Guardiola se mantienen a la zaga de sus rivales por el título, Arsenal y Liverpool, y llegan al Bernabéu habiendo evitado la derrota en cada uno de sus últimos 25 partidos en todas las competiciones, ganando 11 de sus últimos 12 fuera del Etihad.

Además, la secuencia ganadora de 10 partidos del Manchester City en la Champions League comenzó con el triunfo en casa por 4-0 en mayo pasado sobre el Real Madrid, que solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos con el campeón. Sin embargo, solo uno de los cinco enfrentamientos del Real Madrid contra el Manchester City en el Bernabéu ha visto a los españoles terminar perdiendo, pero algo tendrá que pasar finalmente entre los dos entrenadores con más victorias en la historia de la Liga de Campeones.

Los defensores del Manchester City han estado cayendo como moscas durante las últimas semanas, ya que Josko Gvardiol tuvo un problema durante la victoria de su equipo en la Premier League sobre el Crystal Palace el fin de semana, aunque ya está en el equipo para el partido de ida.

Sin embargo, los médicos del Manchester City dijeron a Guardiola que Kyle Walker (bíceps femoral) no tiene posibilidades de jugar en el partido de ida. El ex jugador del Tottenham Hotspur intentó desafiar las probabilidades para estar disponible, pero no lo logró, y se une a Nathan Ake (gemelo) en la lista de ausentes.

Aunque Gvardiol no corre riesgo desde el principio, Manuel Akanji demostró su competencia como lateral izquierdo en la segunda mitad contra Palace, y Guardiola no debería tener reparos en incluir al internacional suizo desde el principio el martes, donde Ederson ya está en forma. , Bernardo Silva y Phil Foden también deberían obtener ascensos al once inicial.

Posible alineación titular del Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo

Posible alineación titular del Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden

Pronóstico Real Madrid vs Manchester City

A medida que la fuerza imparable del Manchester City se encuentra con el objeto inamovible que es el Real Madrid, espere que vuelen fuegos artificiales entre dos equipos cuyo juego ofensivo es un placer de ver, aunque ambas defensas aún pueden ser susceptibles a algún que otro lapso de concentración.

Por lo tanto, los goles deberían ser una garantía en el Bernabéu, pero como sucedió en 2022-23, no podemos separar a los dos equipos en la capital española y solo podemos imaginar un empate muy reñido en el partido de ida del martes, sin duda un resultado mucho mejor. para el equipo de Guardiola si tenemos en cuenta el año pasado.

Predicción: Real Madrid 2-2 Manchester City.

Last modified: abril 8, 2024

