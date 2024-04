[Video] Resultado, Resumen y Goles América vs Columbus 5-2 Cuartos de Final CONCACAF Champions Cup 2024

CONCACAF Champions Cup 2024

El América no tuvo problemas para aplastar 5-2 a New England en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup 2024 en el Coloso de Santa Úrsula.

El partido arrancó de manera movida, el New England buscaba competir, pero al 21 Diego Valdés abrió el marcador para el 1-0, al 33 fue turno de Julián Quiñones, mientras que justo antes de irnos al descanso Henry Martín ponía el 3-0. Para el segundo tiempo el América aumentó la ventaja al 57 con anotación de Alejandro Zendejas, el New England descontó al 65 con gol de Giacomo Vrioni, pero al 76 un penal le permitió a Brian Rodríguez firmar el 5-1, pero eso no fue todo ya que al 86 otra vez apareció Rodríguez para mandarla al fondo, aunque en posición adelantada, el que no estaba adelantado, a pesar de haberse señalado en primera instancia, fue Giacomo Vrioni para el 5-2 final.

Así, el América avanzó a las semifinales con un contundente global de 9-1 y se medirá, casi seguro, al Pachuca, mientras que New England quedó eliminado. Las Águilas se medirá al Toluca el sábado en la Liga MX luchando por el liderato. América 5-2 New England.

Etiquetas: América