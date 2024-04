CONCACAF Champions Cup 2024

El Columbus Crew logró la proeza yendo al Volcán para eliminar a los Tigres por la vía penal en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup 2024.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para los Tigres ya que apenas a los 3 minutos André-Pierre Gignac los ponía al frente, sin embargo tras eso el duelo se cerró, no había muchas oportunidades, el Columbus Crew se paraba bien, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo el Columbus apareció al 59 con anotación de Diego Rossi, tras eso los Tigres buscaron ir al frente, apretaron, sin embargo el gol de la clasificación no llegó.

El primer tiempo extra transcurrió de manera pareja, sin muchas emociones, sin embargo para el segundo tiempo extra el Columbus Crew se fue al ataque y tuvo sus oportunidades de firmar la clasificación, pero la suerte estuvo del lado de los Tigres para irnos a los penales.

André-Pierre Gignac venía a cobrar y Patrick Schulte detenía el cobro. Diego Rossi anotaba el 0-1 del Columbus. Guido Pizarro venía por el empate, pero otra vez Schulte salvaba su arco. Jacen Russell no fallaba el 0-2. Ozziel Herrera mantenía con vida a los Tigres con el 1-2, pero Alexandru Matan no fallaba el 1-3. Sebastián Córdova ponía el 2-3 y el Cucho Hernández fallaba para mantener la velita encendida de los Universitarios. Jesús Angulo ponía el empate, pero Maximilian Arfsten no fallaba el de la clasificación para los de la MLS.

Así, el Columbus Crew avanzó a las semifinales donde espera al ganador del Monterrey vs Inter Miami, mientras que Tigres quedó eliminado sumando un duro fracaso.

[Video] Resultado, Resumen y Penales Tigres vs Columbus 1(3)-1(4) Cuartos de Final CONCACAF Champions Cup 2024

