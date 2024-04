Pachuca vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales CONCACAF Champions Cup 2024

CONCACAF Champions Cup 2024

El martes conoceremos al primer finalista de la CONCACAF Champions Cup 2024 cuando Pachuca reciba al América en el partido de vuelta de esa eliminatoria en el Estadio Hidalgo.

Un empate 1-1 en el Estadio Azteca permitió a Pachuca mantenerse invicto en la competencia esta temporada, mientras buscan llegar a la final por primera vez desde 2017.

Hora y Canal Pachuca vs América

Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hora: 7:15 pm de México. 6:15 pm PT / 9:15 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports en México. ESPN en Centroamérica. TUDN en Estados Unidos.

Pachuca vs América en VIVO

Un enérgico equipo de Pachuca no permitió que un gol tempranero del América los detuviera en el partido inicial de esta eliminatoria, empatando unos minutos antes del final de la primera mitad.

Los Tuzos resistieron con una valiente defensa en los últimos 45 minutos y contuvieron a Las Águilas a pesar de tener solo el 39% de la posesión cuando sonó el pitido final.

Ese resultado los tiene al borde de llegar a la final del CCC por sexta vez, con los hombres de Guillermo Almada llevando una racha invicta de tres partidos en todas las competiciones de cara a este encuentro, luego de un empate 1-1 con Mazatlán en el último día del torneo Clausura de la Liga MX que los rezagó a tener que irse al Play-in donde jugarán también el jueves.

Pachuca nunca ha sido eliminado en una eliminatoria de semifinales a dos partidos en este torneo, saliendo en esta etapa solo una vez, en un enfrentamiento de un solo partido contra el Olimpia hondureño en 2001.

La regla de los goles fuera de casa en la Copa de Campeones pone al club hidalguense en una situación complicada, ya que solo una victoria o un empate 0-0 los clasificaría después de los 90 minutos, mientras que un empate 2-2 o más los eliminaría del torneo.

En el siglo XXI, Los Tuzos solo han sufrido una derrota en el partido de vuelta de las semifinales de esta competición (2-1 ante DC United en 2008), pero han ganado todos sus encuentros de semifinales del CCC disputados en el Estadio Hidalgo.

Como ha sido el caso durante toda la Copa de Campeones 2024, América salió disparado en el partido de ida de esta eliminatoria, anotando en el minuto 12, pero no pudo mantener esa ventaja.

Fue la primera vez en la competición esta temporada que no lograron salir victoriosos de un encuentro en el que habían sacado la ventaja, y también puso fin a su racha de tres victorias consecutivas en casa en todas las competiciones.

Desde que sufrieron una derrota por 2-1 ante el Real Estelí en su primera eliminatoria de la Copa de Campeones de 2024, los hombres de Andre Jardine han dominado fuera de casa, ganando sus dos últimos partidos del CCC como visitantes por un marcador combinado de 7-0.

Durante el fin de semana, terminaron primeros en el Clausura con 35 puntos gracias a un triunfo por 2-1 sobre Puebla fuera de casa.

América no ha logrado avanzar en dos de sus tres semifinales anteriores en este torneo, mientras que esta es apenas la tercera vez en este siglo que se enfrenta a un oponente mexicano en esta etapa, perdiendo 5-4 en el global ante Toluca en 2003 y eliminando a Santos Laguna por marcador acumulado de 1-0 en 2016.

Han derrotado a Pachuca solo una vez en sus últimas cinco visitas al Estadio Hidalgo en todas las competiciones, logrando un triunfo por 3-0 en 2022 durante la campaña del Apertura.

En el partido de ida del martes pasado, Pachuca volvió a contar con Celso Ortiz después de una lesión en la rodilla, mientras que Israel Luna se perdió por un problema en el ligamento anterior cruzado y Gustavo Cabral no participó por un problema en el hombro.

Jorge Berlanga hizo su primera titularidad en el torneo en el partido de ida de esta eliminatoria, Pedro Pedraza estuvo en el once inicial por primera vez desde el partido de vuelta de su eliminatoria contra el Philadelphia Union, mientras que Erick Sánchez volvió al redil después de estar ausente en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Herediano.

Andrés Micolta anotó el gol del empate para Los Tuzos la semana pasada, el gol número 1,000 para los clubes mexicanos desde que este torneo sufrió un cambio de formato en la temporada 2008-09.

Emilio Lara no participó en el partido de ida de esta eliminatoria y es poco probable que el defensa del América juegue en este partido debido a una lesión en la rodilla.

Jonathan dos Santos, Sebastián Cáceres, Cristian Calderón e Israel Reyes regresaron al once inicial la semana pasada después de no jugar el partido de vuelta de los cuartos de final contra el New England Revolution, con los mexicanos firmemente en control de esa eliminatoria.

Alejandro Zendejas anotó su quinto gol de la competencia, empatándolo con Martín Zúñiga en el quinto lugar entre los goleadores mexicanos del América en el CCC.

Posible alineación titular de Pachuca: Moreno; Berlanga, Cabral, Micolta, Aceves; Pedraza, Deosa; M. Rodríguez, Sánchez, Idrissi; Rondón

Posible alineación titular del América: Malagón; Reyes, Cáceres, Lichnovsky, Calderón; Zendejas, Dos Santos, Fidalgo, Quiñones; Valdés, Martín.

Pronóstico Pachuca vs América

Si bien se mantuvieron firmes en el partido de ida de esta eliminatoria, Pachuca se encuentra en una posición precaria de cara a este encuentro, y creemos que eso puede favorecer a los visitantes, a quienes les ha ido bien fuera de casa últimamente y tienen la profundidad ofensiva necesaria para marcar la diferencia.

Predicción: Pachuca 1-2 América

abril 30, 2024

