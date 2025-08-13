Written by: agosto 13, 2025 Copas Internacionales

PSG vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal TNT, ESPN y TUDN Por Internet Supercopa de Europa 2025

PSG vs Tottenham

La Supercopa de Europa 2025 marcará el inicio oficial de la temporada europea este miércoles 13 de agosto, con un emocionante duelo entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham Hotspur. El encuentro se disputará en el Estadio Friuli (Bluenergy Stadium), en Udine, Italia, y enfrentará al campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League.

PSG: Triplete histórico y dudas en la portería

El PSG llega a esta final tras firmar una campaña de ensueño, conquistando un histórico triplete: Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia. Su victoria más recordada fue la goleada 5-0 sobre el Inter de Milán en la final europea de mayo. Sin embargo, el conjunto de Luis Enrique perdió hace un mes la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea y, desde entonces, no ha disputado partidos de preparación.

A esta situación se suma la inesperada ausencia de Gianluigi Donnarumma, quien no fue convocado para el encuentro, generando especulaciones sobre un cambio de ciclo en la portería parisina.

Tottenham: Preparación intensa y ambición de título

El Tottenham Hotspur se presenta como campeón de la Europa League, tras imponerse al Manchester United en la final. A diferencia del PSG, los dirigidos por Ange Postecoglou han tenido una pretemporada cargada, con seis partidos amistosos que les han permitido afinar la forma física y la cohesión táctica antes del arranque de la Premier League 2025-26.

Este rodaje podría ser un factor decisivo para los londinenses, que sueñan con levantar un título internacional ante uno de los equipos más poderosos del continente.

Horario y dónde ver PSG vs Tottenham

  • 📆 Fecha: Miércoles 13 de agosto de 2025
  • 🕐 Hora: 1:00 pm CT (México) | 3:00 pm ET | 12:00 pm PT (Estados Unidos)
  • 📺 Dónde ver en México: TNT y HBO MaxUnivision, TUDN, tudn.com y app de TUDN
  • 📺 Dónde ver en USA: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN

La Supercopa de Europa 2025 no solo entregará el primer trofeo de la temporada, sino que servirá como un termómetro perfecto para medir las aspiraciones de dos clubes con objetivos altísimos. PSG y Tottenham están listos para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol europeo.

