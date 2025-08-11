Atlético San Luis vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Tubi y Fox Por Internet Jornada 4 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su cierre este lunes 11 de agosto con un duelo de alta tensión: Atlético San Luis recibe a Cruz Azul en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Ambos equipos necesitan sumar de a tres para mejorar su posición en la tabla y recuperar confianza tras una decepcionante participación en la Leagues Cup 2025.

Así llegan los equipos

Atlético San Luis quedó eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup, quedándose fuera de los cuatro mejores equipos mexicanos del torneo. Sin embargo, su última presentación dejó buenas sensaciones al vencer 2-0 a Minnesota United, resultado que puede ser un impulso anímico. En la Liga MX, los potosinos marchan en la posición 13 con apenas tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas.

Por su parte, Cruz Azul tuvo un paso complicado en el torneo internacional. La Máquina sufrió una dura goleada 7-0 ante Seattle Sounders y no logró ganar en la fase de grupos. Ahora, los dirigidos por Nicolás Larcamón buscan redimirse en la liga, donde marchan séptimos con cinco unidades e invictos, gracias a una victoria y dos empates.

Historial y pronóstico

El historial favorece a los celestes, con nueve victorias en 22 enfrentamientos ante San Luis, por siete triunfos potosinos y seis empates. La última vez que Atlético San Luis venció a Cruz Azul fue en el Apertura 2008. Según Caliente, los momios para este encuentro son: San Luis (+333), empate (+285) y Cruz Azul (-132), colocando a los visitantes como favoritos.

Posibles alineaciones

Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Aldo Cruz, Daniel Guillén, Juanpe, Román Torres; Sebastien Salles-Lamonge, Jahaziel Marchand, Óscar Macías, Mateo Klimowicz; João Pedro Galvão, Benjamin Galdames.

Andrés Sánchez; Aldo Cruz, Daniel Guillén, Juanpe, Román Torres; Sebastien Salles-Lamonge, Jahaziel Marchand, Óscar Macías, Mateo Klimowicz; João Pedro Galvão, Benjamin Galdames. Cruz Azul: Kevin Mier; José Ignacio Rivero, Carlos Rotondi, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta; Carlos Rodríguez, Luka Romero, José Paradela; Mateusz Bogusz, Ángel Sepúlveda.

Horario y transmisión

Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025

Lunes 11 de agosto de 2025 Hora: 21:05 (centro de México)

21:05 (centro de México) Sede: Estadio Alfonso Lastras Ramírez

Estadio Alfonso Lastras Ramírez Transmisión: ESPN 2 y Disney+ Premium

Con la presión de dejar atrás el mal sabor de la Leagues Cup, potosinos y celestes buscarán un triunfo que pueda cambiar el rumbo de su torneo.

