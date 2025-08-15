Written by: agosto 15, 2025 Fútbol Mexicano

Puebla vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Puebla vs Atlético San Luis

La Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 arranca este viernes 15 de agosto con un atractivo duelo en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibirá a Atlético San Luis. Ambos clubes llegan con la urgencia de sumar puntos tras caer en sus compromisos anteriores, lo que convierte este encuentro en uno de los más interesantes del inicio de la fecha.

Puebla busca olvidar la goleada ante Tigres

La Franja del Puebla, dirigida por Pablo Guede, viene de sufrir una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente: un 7-0 ante Tigres en “El Volcán”. A pesar del descalabro, el cuadro camotero mantiene la esperanza de recomponer el rumbo, sobre todo pensando en su compromiso de Cuartos de Final de Leagues Cup a mitad de semana. Con apenas 3 puntos y ubicado en el puesto 16 de la tabla, ganar en casa se vuelve una necesidad imperiosa.

Atlético San Luis quiere cortar su mala racha

Por su parte, Atlético San Luis, bajo el mando de Guillermo Abascal, tampoco atraviesa su mejor momento. Los potosinos cayeron 2-1 ante Cruz Azul en el Alfonso Lastras, en un partido donde mostraron carácter, pero no les alcanzó para evitar su tercera derrota consecutiva en liga. Actualmente ocupan la posición 14, y aunque Joao Pedro fue expulsado en ese duelo, el club logró apelar con éxito, por lo que podrá ver acción ante Puebla.

Antecedentes recientes

En su último enfrentamiento en la Liga MX, disputado en la Jornada 2 del Clausura 2025, San Luis se impuso 2-1 a Puebla con goles de Salles-Lamonge y Rodrigo Dourado, mientras que Facundo Waller descontó para los poblanos.

Horario y dónde ver Puebla vs Atlético San Luis

  • Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025
  • Hora: 19:00 horas (Centro de México)
  • Estadio: Cuauhtémoc, Puebla
  • Transmisión en vivo: Tubi y Caliente TV

Pronóstico del partido

Se espera un partido parejo y con opciones para ambos bandos. Puebla intentará aprovechar la localía y el apoyo de su afición, mientras que Atlético San Luis buscará romper su mala racha. Pronóstico: empate 1-1.

Etiquetas: , , , , Last modified: agosto 16, 2025
PSG vs Tottenham Previous Story
PSG vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal TNT, ESPN y TUDN Por Internet Supercopa de Europa 2025
Necaxa vs León Next Story
Necaxa vs León EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Toluca vs Pumas

Toluca vs Pumas EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

El Infierno del Nemesio Diez se enciende este sábado 16 de agosto con uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 del Torneo...

Read More
Tigres vs América

Tigres vs América EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX promete emociones al máximo con uno de los duelos más esperados de la temporada:...

Read More
Pachuca vs Tijuana

Pachuca vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

Este sábado 16 de agosto, la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 nos regala un duelo atractivo en la Bella Airosa, donde Pachuca recibe...

Read More
Cruz Azul vs Santos

Cruz Azul vs Santos EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

La Liga MX Apertura 2025 sigue encendida y este sábado 16 de agosto tendrá uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5,...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *