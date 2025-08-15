Puebla vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 arranca este viernes 15 de agosto con un atractivo duelo en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibirá a Atlético San Luis. Ambos clubes llegan con la urgencia de sumar puntos tras caer en sus compromisos anteriores, lo que convierte este encuentro en uno de los más interesantes del inicio de la fecha.

Puebla busca olvidar la goleada ante Tigres

La Franja del Puebla, dirigida por Pablo Guede, viene de sufrir una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente: un 7-0 ante Tigres en “El Volcán”. A pesar del descalabro, el cuadro camotero mantiene la esperanza de recomponer el rumbo, sobre todo pensando en su compromiso de Cuartos de Final de Leagues Cup a mitad de semana. Con apenas 3 puntos y ubicado en el puesto 16 de la tabla, ganar en casa se vuelve una necesidad imperiosa.

Atlético San Luis quiere cortar su mala racha

Por su parte, Atlético San Luis, bajo el mando de Guillermo Abascal, tampoco atraviesa su mejor momento. Los potosinos cayeron 2-1 ante Cruz Azul en el Alfonso Lastras, en un partido donde mostraron carácter, pero no les alcanzó para evitar su tercera derrota consecutiva en liga. Actualmente ocupan la posición 14, y aunque Joao Pedro fue expulsado en ese duelo, el club logró apelar con éxito, por lo que podrá ver acción ante Puebla.

Antecedentes recientes

En su último enfrentamiento en la Liga MX, disputado en la Jornada 2 del Clausura 2025, San Luis se impuso 2-1 a Puebla con goles de Salles-Lamonge y Rodrigo Dourado, mientras que Facundo Waller descontó para los poblanos.

Horario y dónde ver Puebla vs Atlético San Luis

Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025

Viernes 15 de agosto de 2025 Hora: 19:00 horas (Centro de México)

19:00 horas (Centro de México) Estadio: Cuauhtémoc, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla Transmisión en vivo: Tubi y Caliente TV

Pronóstico del partido

Se espera un partido parejo y con opciones para ambos bandos. Puebla intentará aprovechar la localía y el apoyo de su afición, mientras que Atlético San Luis buscará romper su mala racha. Pronóstico: empate 1-1.

Last modified: agosto 16, 2025