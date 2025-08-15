Necaxa vs León EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 15, 2025 Fútbol Mexicano

Necaxa vs León

La Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa este viernes 15 de agosto con un partidazo en el Estadio Victoria, donde Necaxa recibe al Club León en busca de tres puntos que podrían cambiar el rumbo de la clasificación.

Los Rayos de Fernando Gago quieren aprovechar el apoyo de su afición para sumar una victoria ante una Fiera que llega con urgencia, después de un inicio complicado en el campeonato.

¿Cómo llegan Necaxa y León?

El Necaxa viene de empatar 1-1 frente a los Pumas en Ciudad Universitaria, resultado que los mantiene en la octava posición con 5 puntos tras un triunfo, dos empates y una derrota. Gago busca darle estabilidad a su equipo y confirmar su fortaleza en casa.

Por otro lado, el Club León de Eduardo Berizzo no atraviesa su mejor momento. Los Esmeraldas acumulan tres derrotas, incluyendo la última frente a Monterrey por 3-1, lo que los dejó en el puesto 15 de la tabla con apenas 3 puntos. Su última victoria fue en la Jornada 1, por lo que están obligados a reaccionar.

El dato clave

En los últimos cuatro enfrentamientos directos, Necaxa ha ganado tres, mostrando autoridad sobre León. Sin embargo, la Fiera suma 14 partidos consecutivos como visitante marcando al menos un gol, lo que garantiza emociones en este duelo.

Posibles alineaciones

Necaxa: Unsain; Peña, Jacob, Calderón; Ante, Palavecino, De Buen, Rojas, Rodríguez; Cambindo, Monreal.
León: Jiménez; Santos, Barreiro, Frías, Reyes; Estrada, Echeverría, Moreno, Beltrán; Rodríguez, Ayón.

Horario y dónde ver Necaxa vs León

  • 📅 Fecha: Viernes 15 de agosto 2025
  • Hora: 21:05 (Centro de México)
  • 📍 Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes
  • 📺 Transmisión en México: Azteca 7, Claro Sports
  • 🌎 Streaming y EUA: Claro Sports (YouTube), TUDN

Pronóstico

Se espera un duelo intenso donde Necaxa parte como ligero favorito por su localía y mejor momento. Sin embargo, el hambre de León por romper su mala racha podría equilibrar el marcador. Nuestro pronóstico: Empate con goles (1-1 o 2-2).

