Monterrey vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Vix+ y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Monterrey vs Mazatlán

La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX cierra este domingo 17 de agosto con un duelo clave en el Estadio BBVA, donde los Rayados de Monterrey recibirán a Mazatlán FC. Ambos equipos buscarán sumar unidades importantes en la tabla general y reafirmar su buen momento de cara a la continuación del torneo.

Los locales llegan con una racha positiva y la obligación de ganar para no perder de vista al líder Pachuca, que registra 12 puntos. Monterrey se ubica actualmente en el sexto lugar con 9 unidades, producto de tres victorias consecutivas. En su último compromiso, los dirigidos por Domènec Torrent se impusieron 3-1 al Club León, mostrando solidez y buen nivel frente a su afición. Además, los Rayados no conocen la derrota frente a Mazatlán como locales, aunque sólo han convertido dos goles en tres encuentros disputados en el Estadio BBVA contra los Cañoneros.

Por su parte, Mazatlán FC ha tenido un arranque irregular, sumando cinco puntos tras cinco fechas y ocupando el puesto 11 de la tabla general. Los dirigidos por el cuerpo técnico actual vienen de empatar 2-2 ante Tijuana, un resultado que les dejó mayor presión para rescatar un resultado positivo en su visita a Monterrey. Históricamente, los Cañoneros no han podido imponerse en sus visitas al Gigante de Acero, con saldo de dos empates y tres derrotas, lo que los obliga a dar un golpe de autoridad si buscan escalar posiciones.

Detalles del partido Monterrey vs Mazatlán

  • Fecha: domingo 17 de agosto de 2025
  • Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México) | 17:00 Pacífico | 19:00 Centro EE. UU. | 20:00 Este EE. UU.
  • Sede: Estadio BBVA, Monterrey
  • Transmisión: VIX (streaming)

Posibles alineaciones

Monterrey: Santiago Mele; Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez; Jesús Corona, Sergio Canales, Germán Berterame.

Mazatlán: Ricardo Gutiérrez; Bryan Colula, Facundo Almada, Lucas Merolla, Jair Díaz; Jordan Sierra, José Esquivel, Ánderson Duarte; Nicolás Benedetti, Jesús Hernández, Fábio Gomes.

Con ambos equipos urgidos de un buen resultado, el duelo promete intensidad, emoción y goles en lo que será un enfrentamiento decisivo para sus aspiraciones en la Liga MX Apertura 2025.

