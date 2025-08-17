Supernova Strikers Orígenes EN VIVO Hora, Canal y Cartelera Por Internet Franco Escamilla vs Escorpión Dorado – Alana vs Gala

Box

La función Supernova Strikers: Orígenes 2025 promete ser uno de los espectáculos deportivos y de entretenimiento más esperados del año. Este evento de boxeo amateur está avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y reunirá a grandes celebridades de la música, el deporte y la actuación en un mismo escenario.

El domingo 17 de agosto, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México será testigo de una velada inolvidable que combinará combates, actividades exclusivas y presentaciones musicales de artistas internacionales. Además, se transmitirá en vivo de manera gratuita a nivel mundial.

¿Qué es Supernova Strikers: Orígenes?

Supernova Orígenes es un evento de boxeo entre celebridades, diseñado para acercar nuevas audiencias al deporte. Su objetivo es ofrecer un espectáculo innovador donde el entretenimiento y la música acompañen a los combates.

La función incluye actividades previas como conferencia de prensa, entrenamiento abierto y pesaje oficial, lo que convierte a la velada en una experiencia completa para los fanáticos. El inicio está programado a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Cartelera oficial de Supernova Orígenes 2025

La función contará con ocho peleas confirmadas, destacando enfrentamientos entre personalidades muy populares:

Alana Flores vs Gala Montes (combate estelar)

(combate estelar) Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

Luis ‘Pride’ vs Shelao

Mercedes Roa vs Milica

Westcol vs Mario Bautista

Ian Granados vs Yeye

Yoz Gless vs Paulette Gallardo

Alex Medina vs ‘Chino’ Brayan

El duelo más esperado será el de Alana Flores, presidenta de Raniza en la Kings League, contra la actriz y cantante Gala Montes, programado entre las 21:00 y 22:00 horas, dependiendo de la duración de los combates previos.

Artistas confirmados en Supernova Strikers: Orígenes 2025

El espectáculo también contará con un show musical de talla internacional. Entre los confirmados están: Christian Nodal, Alemán, María Becerra, Gabito Ballesteros, Xavi y Alan Arrieta, además de invitados sorpresa.

¿Dónde ver Supernova Strikers: Orígenes 2025 en vivo?

Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo gratis a través de YouTube, Twitch, Facebook, TikTok y la aplicación DAZN.

Con esta combinación de deporte, entretenimiento y música, Supernova Strikers: Orígenes 2025 se perfila como el evento que marcará tendencia en el boxeo de celebridades.

Last modified: agosto 18, 2025