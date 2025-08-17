Written by: agosto 17, 2025 Fútbol Mexicano

Querétaro vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Querétaro vs Atlas

Este domingo 17 de agosto, el Estadio Corregidora será testigo de un duelo clave en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, cuando Querétaro reciba al Atlas. En Fulbox te contamos dónde y a qué hora ver el partido para que no te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento.

El partido marcará el regreso de Diego Cocca al banquillo rojinegro, un técnico recordado por los aficionados del Atlas por haber roto una sequía de 70 años sin título con un histórico bicampeonato. Los rojinegros visitan Querétaro con la necesidad de sumar de a tres, reencontrándose con un viejo conocido: Benjamín Mora, actual estratega de los Gallos Blancos.

Querétaro busca su primer triunfo en el Apertura 2025

Los Gallos Blancos atraviesan uno de sus peores momentos en torneos recientes. En las primeras cuatro jornadas del Apertura 2025, el equipo dirigido por Benjamín Mora ha sufrido derrotas ante Tijuana (1-0), Necaxa (3-1), Pumas (0-2) y América (1-0), ubicándose en el último lugar de la tabla general con cero puntos.

Con la presión de jugar como locales, el conjunto queretano sabe que ganar será fundamental para mejorar su posición y recuperar confianza de cara al desarrollo del torneo. La exigencia de sumar puntos será máxima frente a un Atlas que también busca reponerse de su último tropiezo.

Atlas inicia una nueva etapa con Diego Cocca

El equipo rojinegro no ha tenido un buen inicio de campaña: únicamente ganó un partido bajo la dirección de Gonzalo Pineda antes de su destitución. Actualmente, el Atlas suma 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, y llega tras caer 0-3 ante Pachuca en la jornada anterior.

Con Cocca al mando, los rojinegros intentarán darle un giro a la temporada y retomar la senda del triunfo, que no conocen desde el 11 de junio, cuando vencieron 2-3 al Puebla como visitantes.

Dónde y a qué hora ver Querétaro vs Atlas

  • Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025
  • Hora: 16:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Corregidora, Querétaro
  • Transmisión: Tubi, Caliente TV y FoxSports

Ambos equipos llegan con la necesidad de recuperar terreno en la tabla, y se espera un partido lleno de intensidad y emociones en el cierre de la Jornada 5 del Apertura 2025. Por seguridad, las autoridades implementarán un operativo especial para los aficionados que asistan al estadio.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 17, 2025
Atlético de Madrid vs Espanyol Previous Story
Espanyol vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Dónde ver Por Internet Jornada 1 LaLiga 2025-26
Monterrey vs Mazatlán Next Story
Monterrey vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Vix+ y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Monterrey vs Mazatlán

Monterrey vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Vix+ y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 17, 2025

La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX cierra este domingo 17 de agosto con un duelo clave en el Estadio BBVA, donde los Rayados de...

Read More
Toluca vs Pumas

Toluca vs Pumas EN VIVO Hora y Canal 5 y TUDN Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

El Infierno del Nemesio Diez se enciende este sábado 16 de agosto con uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 del Torneo...

Read More
Tigres vs América

Tigres vs América EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX promete emociones al máximo con uno de los duelos más esperados de la temporada:...

Read More
Pachuca vs Tijuana

Pachuca vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 16, 2025

Este sábado 16 de agosto, la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 nos regala un duelo atractivo en la Bella Airosa, donde Pachuca recibe...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *