Querétaro vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Tubi Por Internet Jornada 5 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Este domingo 17 de agosto, el Estadio Corregidora será testigo de un duelo clave en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, cuando Querétaro reciba al Atlas. En Fulbox te contamos dónde y a qué hora ver el partido para que no te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento.

El partido marcará el regreso de Diego Cocca al banquillo rojinegro, un técnico recordado por los aficionados del Atlas por haber roto una sequía de 70 años sin título con un histórico bicampeonato. Los rojinegros visitan Querétaro con la necesidad de sumar de a tres, reencontrándose con un viejo conocido: Benjamín Mora, actual estratega de los Gallos Blancos.

Querétaro busca su primer triunfo en el Apertura 2025

Los Gallos Blancos atraviesan uno de sus peores momentos en torneos recientes. En las primeras cuatro jornadas del Apertura 2025, el equipo dirigido por Benjamín Mora ha sufrido derrotas ante Tijuana (1-0), Necaxa (3-1), Pumas (0-2) y América (1-0), ubicándose en el último lugar de la tabla general con cero puntos.

Con la presión de jugar como locales, el conjunto queretano sabe que ganar será fundamental para mejorar su posición y recuperar confianza de cara al desarrollo del torneo. La exigencia de sumar puntos será máxima frente a un Atlas que también busca reponerse de su último tropiezo.

Atlas inicia una nueva etapa con Diego Cocca

El equipo rojinegro no ha tenido un buen inicio de campaña: únicamente ganó un partido bajo la dirección de Gonzalo Pineda antes de su destitución. Actualmente, el Atlas suma 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, y llega tras caer 0-3 ante Pachuca en la jornada anterior.

Con Cocca al mando, los rojinegros intentarán darle un giro a la temporada y retomar la senda del triunfo, que no conocen desde el 11 de junio, cuando vencieron 2-3 al Puebla como visitantes.

Dónde y a qué hora ver Querétaro vs Atlas

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Domingo 17 de agosto de 2025 Hora: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

16:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Corregidora, Querétaro

Estadio Corregidora, Querétaro Transmisión: Tubi, Caliente TV y FoxSports

Ambos equipos llegan con la necesidad de recuperar terreno en la tabla, y se espera un partido lleno de intensidad y emociones en el cierre de la Jornada 5 del Apertura 2025. Por seguridad, las autoridades implementarán un operativo especial para los aficionados que asistan al estadio.

Last modified: agosto 17, 2025