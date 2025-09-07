Chivas vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso HOY Septiembre 2025

Fútbol Mexicano

El parón por la Fecha FIFA no detiene al fútbol mexicano. Este domingo Chivas y León se medirán en un partido amistoso que servirá como preparación de cara a la recta final del Apertura 2025 de la Liga MX. Aunque no habrá puntos en disputa, ambos conjuntos aprovecharán la oportunidad para mantener el ritmo y probar variantes.

Fecha, horario y sede del amistoso

El duelo se jugará el domingo 7 de septiembre en el SeatGeek Stadium de Chicago, Illinois. La pelota comenzará a rodar a las 3:00 PM hora local y a las 2:00 PM tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Chivas vs León en vivo?

En territorio mexicano, la transmisión estará disponible en Amazon Prime Video, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Telemundo y todas sus plataformas digitales.

Chivas, con la mira en el Clásico Nacional

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega con la necesidad de reencontrar sensaciones positivas tras una serie de resultados irregulares en la Liga MX. El amistoso en Chicago representa la oportunidad de recuperar confianza antes del esperado Clásico Nacional contra América. Además, Chivas busca la pronta recuperación de lesionados clave como Richard Ledezma, Alan Pulido, Omar Govea, Daniel Aguirre y José Castillo.

No obstante, el equipo también enfrentará bajas sensibles, ya que jugadores como Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Yael Padilla, Hugo Camberos y Santiago Sandoval se encuentran concentrados con la Selección Mexicana Mayor y el Tri Sub-20.

León también presenta ausencias

La Fiera, bajo el mando de Eduardo Berizzo, tampoco contará con plantel completo. Figuras como James Rodríguez, Ismael Díaz y Rodrigo Echeverría fueron convocadas a sus respectivas selecciones nacionales.

Un amistoso con valor extra

Aunque se trate de un juego de preparación, tanto Chivas como León saben que no pueden darse el lujo de bajar la intensidad. El choque en Chicago será vital para ajustar detalles y llegar con fuerza a la segunda mitad del torneo.

Last modified: septiembre 7, 2025