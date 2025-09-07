Written by: septiembre 7, 2025 Selecciones

Turquía vs España EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Turquía vs España

La Selección Española afronta este domingo 7 de septiembre de 2025 su segundo compromiso en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. La Roja visita a Turquía en el Konya Büyükşehir Arena, un estadio donde los locales suelen hacerse fuertes, pero al que llega con la confianza de haber arrancado con un triunfo categórico ante Bulgaria.

España busca consolidar su liderazgo

El equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso 3-0 en su debut gracias a los tantos de Oyarzabal, Cucurella y Merino. Uno de los grandes protagonistas fue Lamine Yamal, quien con apenas 18 años mostró desequilibrio y firmó la asistencia para el tercer gol. Aunque arrastra molestias físicas, todo indica que repetirá como titular en un ataque que completan Nico Williams y Oyarzabal.

Con la vuelta de Rodri y Carvajal tras superar lesiones, la campeona de Europa suma más solidez en un mediocampo que fue dominante en su estreno.

Turquía quiere dar la sorpresa en casa

El combinado turco llega con moral tras vencer 3-2 a Georgia en un partido lleno de emoción. Su gran figura es Arda Güler, quien se medirá a varios compañeros del Real Madrid, además del creativo Hakan Çalhanoglu, líder en el mediocampo. Turquía no contará con Yilmaz, expulsado en la primera jornada, pero confía en su localía para complicar a la Roja.

Historial y pronóstico

España domina claramente el cara a cara: 6 victorias, 4 empates y solo 1 derrota. La última vez que se enfrentaron fue en la Euro 2016, con goleada española 3-0.

Los pronósticos apuntan a un duelo parejo, aunque con ligera ventaja para España. Nuestro análisis proyecta un 3-1 a favor de la Roja, con Yamal como principal figura ofensiva.

Horario y transmisión en México

  • Día: domingo 7 de septiembre de 2025
  • Hora: 12:45 pm (Centro de México)
  • TV: Sky Sports y SKY+

