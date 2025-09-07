Tigres vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

El Clásico Regio Femenil 45 está listo para escribirse este domingo 7 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil Apertura 2025. Tigres cerró este sábado su último entrenamiento en el Volcán, afinando detalles tácticos de cara a uno de los partidos más esperados del torneo.

Tigres Femenil: bajas sensibles y once probable

Aunque las felinas llegan con gran solidez, no podrán contar con Belén Cruz, Maricarmen Reyes, Alisson González y Deiry Ramírez, todas en recuperación por lesiones de ligamento cruzado. El estratega Pedro Martínez Losa tendría como once inicial a Cecilia Santiago en el arco; Espinoza, Ferral, Jimena López y Enciso en defensa; Delgado, Hermoso, Mayor y María Sánchez en medio campo; y en el ataque a Thembi Kgatlana y Diana Ordóñez.

Tigres ocupa el tercer lugar de la tabla con 22 puntos, respaldado por una racha positiva que las mantiene como firmes candidatas al título.

Rayadas: historia y motivación extra

Del otro lado, Rayadas llegan con el recuerdo de noches gloriosas, como aquel gol de Diana Evangelista en la final del Apertura 2019 que les dio su primer campeonato. Monterrey presume cuatro títulos, solo dos menos que Tigres, lo que alimenta la rivalidad que ha marcado a la Liga MX Femenil desde 2017.

Un clásico que nunca decepciona

De los últimos 10 enfrentamientos, solo tres terminaron 0-0, lo que confirma que este duelo casi siempre garantiza goles y emociones. Partidos memorables como el 5-1 de Tigres en el Clausura 2025 o los recientes empates en cuartos de final, reflejan la paridad entre estos equipos.

Este domingo, el Volcán será escenario de una nueva batalla donde estarán en juego más que tres puntos: el orgullo, la supremacía y la pasión de toda una ciudad dividida.

