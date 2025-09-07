El Salvador vs Surinam EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

La Selección de El Salvador regresa a la acción este lunes 8 de septiembre de 2025, cuando reciba a Surinam en el Estadio Cuscatlán por la segunda jornada de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026. El duelo está programado para las 18:30 horas (tiempo local) y promete intensidad desde el inicio.

El Salvador busca aprovechar la localía

La Selecta, dirigida por Hernán “Bolillo” Gómez, llega con la motivación de haber debutado con triunfo tras vencer 1-0 a Guatemala, gracias al gol de Harold Osorio. El objetivo ahora es sumar su segunda victoria consecutiva y consolidarse en el Grupo A. Jugar en casa será una ventaja clave, pues el Cuscatlán suele ser un escenario complicado para los rivales.

Surinam quiere dar la sorpresa

Los Suriboys, bajo el mando de Stanley Menzo, vienen de igualar 0-0 contra Panamá en su primer partido. Con jugadores como Gyrano Kerk y Richonell Margaret, el equipo de Surinam intentará sorprender y llevarse puntos que lo mantengan con opciones en la clasificación.

Historial entre El Salvador y Surinam

Ambas selecciones se han enfrentado en tres ocasiones, con saldo favorable para El Salvador: dos victorias y un empate. El último duelo fue en junio de 2025 y terminó 1-1, lo que anticipa un encuentro reñido en el Cuscatlán.

¿Dónde ver El Salvador vs Surinam en vivo?

El Salvador : Canal 4, TCS+ y Concacaf YouTube

: Canal 4, TCS+ y Concacaf YouTube México : Azteca Deportes

: Azteca Deportes Estados Unidos: Peacock, TeleXitos, Fubo Sports y Universo

Pronóstico del partido

El Salvador parte como favorito en las apuestas, con ligera ventaja sobre Surinam. Se espera un duelo cerrado y de pocos goles, pero la localía podría ser determinante. El marcador más probable es un 1-0 o 2-0 a favor de la Selecta.

