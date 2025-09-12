Necaxa vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liga MX reanuda su actividad este viernes 12 de septiembre con un duelo clave: Necaxa recibe a Juárez en el Estadio Victoria de Aguascalientes desde las 19:00 horas (hora del centro de México). Este enfrentamiento marca el regreso del torneo tras el parón por la fecha FIFA y será crucial para ambos equipos.

Necaxa busca salir de la crisis

Los Rayos, dirigidos por Fernando Gago, atraviesan un inicio de torneo complicado. Con cinco puntos en la tabla y en la posición 15, Necaxa solo ha ganado un partido en lo que va del Apertura 2025, sumando cuatro derrotas, tres de ellas de manera consecutiva. El equipo necesitará un triunfo urgente para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación y recuperar la confianza de su afición.

Juárez quiere extender su racha ganadora

Por su parte, Juárez ha sorprendido en este Apertura 2025, ubicándose en octavo lugar con 11 unidades. Los Bravos, bajo la dirección de Martín Varini, llegan con tres victorias consecutivas y buscarán prolongar su buen momento, aprovechando la fragilidad de Necaxa para escalar posiciones en la tabla y consolidarse entre los mejores.

Dónde ver Necaxa vs Juárez en vivo

Fecha: Viernes 12 de septiembre

Viernes 12 de septiembre Hora: 19:00 horas (centro de México)

19:00 horas (centro de México) Estadio: Victoria, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, ViX Premium

Pronóstico y claves del partido

El duelo promete ser intenso. Necaxa necesita redimirse ante su afición y sumar tres puntos vitales, mientras que Juárez intentará mantener su racha positiva y demostrar que puede competir con los equipos de la parte alta de la tabla. La estrategia, la efectividad y el aprovechamiento de los errores rivales serán determinantes para definir al ganador en este encuentro de la Jornada 8 del Apertura 2025.

Last modified: septiembre 12, 2025