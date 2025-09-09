Honduras vs Nicaragua EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

🇭🇳🔥 ¡Honduras manda en la eliminatoria! ⚽💥



Con goles de Romell Quioto y Alexy Vega, la H venció a Nicaragua y se trepó a la cima del Grupo C de Concacaf. ✨🔝



👉 ¿Será este el inicio del camino de los Catrachos rumbo al Mundial 2026? 🌎💙 pic.twitter.com/jcA0acDuCL — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 10, 2025

La Selección de Honduras, dirigida por Reinaldo Rueda, se prepara para un duelo decisivo ante Nicaragua en la segunda jornada del Grupo C de las Eliminatorias rumbo al Mundial United 2026. El encuentro se disputará este martes 9 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora local) en el emblemático Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, y contará con transmisión de TSI en Honduras, además de la señal de YouTube Concacaf y Concacaf GO para toda la región.

Tras empatar sin goles frente a Haití en su debut, “La H” sabe que no puede fallar en casa si quiere mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. El equipo confía en su fútbol vertical y en el respaldo de más de 35 mil aficionados.

Nicaragua quiere dar la sorpresa

Por su parte, la Selección de Nicaragua afronta el duelo con ilusión y determinación. Aunque no parte como favorita, los pinoleros vienen con la motivación de sumar fuera de casa y demostrar que su proceso de crecimiento puede traducirse en resultados. Un empate o triunfo en Tegucigalpa sería histórico para la azul y blanco.

Bajas importantes en ambos equipos

El partido estará marcado por ausencias sensibles:

Honduras no podrá contar con Kervin Arriaga ni Denil Maldonado , ambos lesionados.

no podrá contar con ni , ambos lesionados. Nicaragua llega sin Cristian Reyes, Juan Luis Pérez y Matías Belli, todos lesionados, además de Jason Coronel, suspendido tras su expulsión ante Costa Rica.

Antecedentes y pronóstico

El historial favorece ampliamente a Honduras, con 3 victorias y 1 empate en 4 enfrentamientos oficiales. Sin embargo, Nicaragua buscará romper la estadística con un planteamiento defensivo y contragolpes rápidos.

Pronóstico: Honduras parte como favorito por localía y jerarquía. Se espera un partido cerrado, pero con triunfo catracho por 2-0.

Last modified: septiembre 9, 2025