Written by: septiembre 9, 2025 Selecciones

Honduras vs Nicaragua EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Honduras vs Nicaragua

La Selección de Honduras, dirigida por Reinaldo Rueda, se prepara para un duelo decisivo ante Nicaragua en la segunda jornada del Grupo C de las Eliminatorias rumbo al Mundial United 2026. El encuentro se disputará este martes 9 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora local) en el emblemático Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, y contará con transmisión de TSI en Honduras, además de la señal de YouTube Concacaf y Concacaf GO para toda la región.

Tras empatar sin goles frente a Haití en su debut, “La H” sabe que no puede fallar en casa si quiere mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. El equipo confía en su fútbol vertical y en el respaldo de más de 35 mil aficionados.

Nicaragua quiere dar la sorpresa

Por su parte, la Selección de Nicaragua afronta el duelo con ilusión y determinación. Aunque no parte como favorita, los pinoleros vienen con la motivación de sumar fuera de casa y demostrar que su proceso de crecimiento puede traducirse en resultados. Un empate o triunfo en Tegucigalpa sería histórico para la azul y blanco.

Bajas importantes en ambos equipos

El partido estará marcado por ausencias sensibles:

  • Honduras no podrá contar con Kervin Arriaga ni Denil Maldonado, ambos lesionados.
  • Nicaragua llega sin Cristian Reyes, Juan Luis Pérez y Matías Belli, todos lesionados, además de Jason Coronel, suspendido tras su expulsión ante Costa Rica.

Antecedentes y pronóstico

El historial favorece ampliamente a Honduras, con 3 victorias y 1 empate en 4 enfrentamientos oficiales. Sin embargo, Nicaragua buscará romper la estadística con un planteamiento defensivo y contragolpes rápidos.

Pronóstico: Honduras parte como favorito por localía y jerarquía. Se espera un partido cerrado, pero con triunfo catracho por 2-0.

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 9, 2025
Costa Rica vs Haití Previous Story
Costa Rica vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Related Posts

Costa Rica vs Haití

Costa Rica vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 9, 2025

Este martes 9 de septiembre, la Selección de Costa Rica recibe a Haití en la segunda fecha del Grupo C de las Eliminatorias...

Read More
Panamá vs Guatemala

Panamá vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 8, 2025

La Selección de Guatemala visitará este lunes 8 de septiembre a Panamá en el Estadio Rommel Fernández por la jornada 2...

Read More
El Salvador vs Surinam

El Salvador vs Surinam EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 7, 2025

La Selección de El Salvador regresa a la acción este lunes 8 de septiembre de 2025, cuando reciba a Surinam en el Estadio...

Read More
Nicaragua vs Costa Rica

Nicaragua vs Costa Rica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: septiembre 5, 2025

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 arranca con un partido lleno de tensión: Nicaragua vs Costa...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *