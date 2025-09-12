Written by: septiembre 12, 2025 Fútbol Mexicano

Mazatlán vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Mazatlán vs Pumas

La Liga MX está de regreso tras la Fecha FIFA y lo hace con un partido atractivo en la Jornada 8 del Apertura 2025: Mazatlán vs Pumas. Los Cañoneros intentarán salir de la mala racha, mientras que los universitarios buscarán afianzarse en la parte media de la tabla.

Cómo llega Mazatlán al partido

El Mazatlán FC, dirigido por Robert Dante Siboldi, llega al duelo con un registro de una victoria, tres empates y tres derrotas, lo que los coloca en la posición 12 con 6 puntos.
En su último partido, los Cañoneros cayeron 1-0 ante Juárez, por lo que ahora deberán hacer pesar el Estadio El Encanto para recuperar confianza y meterse a la pelea por los lugares de repechaje.

El presente de Pumas en el Apertura 2025

Los Pumas de la UNAM, bajo el mando de Efraín Juárez, viven un torneo irregular, pero suficiente para mantenerse en la pelea. Acumulan dos triunfos, tres empates y dos derrotas, con lo que ocupan el puesto 10 de la tabla general con 9 puntos.
En la última jornada, los universitarios lograron una victoria importante 1-0 sobre Atlas con gol de Aaron Ramsey, resultado que los motiva a buscar su segundo triunfo consecutivo.

Dónde ver Mazatlán vs Pumas EN VIVO

  • Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
  • Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa
  • Transmisión en vivo: Azteca 7 y Caliente TV

Mazatlán vs Pumas: lo que está en juego

El duelo de la Jornada 8 enfrenta a dos equipos con necesidades distintas: Mazatlán obligado a sumar para salir del bache y Pumas decidido a consolidar su lugar en la zona media. Un triunfo puede ser determinante para el rumbo de ambos en la segunda mitad del Apertura 2025.

Etiquetas: , , , Last modified: septiembre 13, 2025
Necaxa vs Juárez Previous Story
Necaxa vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025
Real Sociedad vs Real Madrid Next Story
Real Sociedad vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Related Posts

América vs Chivas

América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 13, 2025

El Clásico de México está de regreso. Este sábado 13 de septiembre de 2025, América y Chivas se enfrentarán en el Estadio Ciudad de...

Read More
Toluca vs Puebla

Toluca vs Puebla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 13, 2025

El sábado 13 de septiembre de 2025 el Estadio Nemesio Diez será escenario de un duelo clave de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura...

Read More
Tigres vs León

Tigres vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 13, 2025

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX trae un partido imperdible: Tigres recibe a León en el Estadio Universitario de...

Read More
Pachuca vs Cruz Azul

Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 13, 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue su curso y este fin de semana se vivirá uno de los partidos más atractivos de la jornada. Pachuca...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *