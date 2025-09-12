Mazatlán vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liga MX está de regreso tras la Fecha FIFA y lo hace con un partido atractivo en la Jornada 8 del Apertura 2025: Mazatlán vs Pumas. Los Cañoneros intentarán salir de la mala racha, mientras que los universitarios buscarán afianzarse en la parte media de la tabla.

Cómo llega Mazatlán al partido

El Mazatlán FC, dirigido por Robert Dante Siboldi, llega al duelo con un registro de una victoria, tres empates y tres derrotas, lo que los coloca en la posición 12 con 6 puntos.

En su último partido, los Cañoneros cayeron 1-0 ante Juárez, por lo que ahora deberán hacer pesar el Estadio El Encanto para recuperar confianza y meterse a la pelea por los lugares de repechaje.

El presente de Pumas en el Apertura 2025

Los Pumas de la UNAM, bajo el mando de Efraín Juárez, viven un torneo irregular, pero suficiente para mantenerse en la pelea. Acumulan dos triunfos, tres empates y dos derrotas, con lo que ocupan el puesto 10 de la tabla general con 9 puntos.

En la última jornada, los universitarios lograron una victoria importante 1-0 sobre Atlas con gol de Aaron Ramsey, resultado que los motiva a buscar su segundo triunfo consecutivo.

Dónde ver Mazatlán vs Pumas EN VIVO

Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025

Viernes 12 de septiembre de 2025 Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión en vivo: Azteca 7 y Caliente TV

Mazatlán vs Pumas: lo que está en juego

El duelo de la Jornada 8 enfrenta a dos equipos con necesidades distintas: Mazatlán obligado a sumar para salir del bache y Pumas decidido a consolidar su lugar en la zona media. Un triunfo puede ser determinante para el rumbo de ambos en la segunda mitad del Apertura 2025.

Last modified: septiembre 13, 2025