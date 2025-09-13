Atlas vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Uncategorized

¡DOBLE EMPATE EN EL SEGUNDO TURNO DEL SÁBADO!



Tigres y León no se hicieron daño en el Volcán y finalizaron sin anotaciones.

Mientras tanto, Atlas no pudo mantener el triunfo y se vió alcanzado por Santos en el agregado.#LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/ZusvoeTnyQ — Fulbox (@fulboxOficial) September 14, 2025

La Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX presenta un duelo crucial entre Atlas y Santos Laguna. Ambos equipos, con realidades complicadas en la tabla general, buscarán sumar puntos para no alejarse de la zona de repechaje y Liguilla.

Cómo llegan Atlas y Santos Laguna a la Jornada 8

Atlas, bajo el mando de Diego Cocca, aún no logra estabilizar su rendimiento tras su regreso. Con solo una victoria, dos empates y cuatro derrotas, acumula 5 puntos y ocupa la posición 14. Cocca pidió paciencia en su proceso mientras su equipo busca reencontrarse con la victoria y mejorar su juego ofensivo.

Santos Laguna llega un poco mejor, con 6 puntos, producto de dos triunfos y cinco derrotas, colocándose en el lugar 11 de la tabla. El equipo dirigido por Francisco Rodríguez intentará sacar ventaja del partido como visitante y romper la racha negativa que arrastra fuera de casa.

Fecha, hora y estadio de Atlas vs Santos

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Sábado 13 de septiembre de 2025 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Dónde ver Atlas vs Santos Laguna en vivo

El partido Atlas vs Santos se transmitirá exclusivamente por ViX Premium. No habrá cobertura por televisión abierta ni por otros canales de streaming, por lo que es necesario contar con suscripción a la plataforma para disfrutar el duelo.

Posibles alineaciones

Atlas: Camilo Vargas, José Lozano, Adrián Mora, Doria, Gaddi Aguirre, Gustavo Ferrareis, Aldo Rocha, Diego González, Víctor Ríos, Gustavo del Prete y Matías Cóccaro.

Santos Laguna: Carlos Acevedo, Bruno Amione, Edson Gutiérrez, Kevin Balanta, Javier Abella, Javier Güemez, Fran Villalba, Aldo López, Kevin Palacios, Alberto Ocejo y Cristian Dájome.

Claves del partido

Atlas y Santos medirán fuerzas tras el parón de la Fecha FIFA, con ambos equipos urgidos por puntos. La localía será fundamental para los rojinegros, mientras que Santos buscará aprovechar la experiencia de sus jugadores clave para escalar posiciones y acercarse a la zona alta de la tabla.

