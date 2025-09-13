Toluca vs Puebla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 13, 2025 Fútbol Mexicano

El sábado 13 de septiembre de 2025 el Estadio Nemesio Diez será escenario de un duelo clave de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025. Los Diablos Rojos de Toluca reciben a un Puebla urgido de puntos en un choque con realidades muy distintas. El encuentro está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en vivo por Caliente TV, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse a través de ViX.

Así llega Toluca al partido

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed suma 13 puntos en la clasificación, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Actualmente ocupa la quinta posición, pero una victoria lo acercaría al Top-4 del torneo.
En su último compromiso, Toluca se impuso de manera contundente al Atlético de San Luis (1-3), resultado que elevó la confianza del plantel y lo coloca como claro favorito para este encuentro en casa.

Puebla, obligado a reaccionar

En contraste, Puebla atraviesa un torneo complicado. La Franja aún no conoce la victoria, con solo un empate y varias derrotas en su registro. Su tropiezo más reciente fue en la J7 frente a Monterrey (2-4), que los dejó como sotaneros de la Tabla General.
La llegada de Hernán Cristante al banquillo todavía no muestra resultados claros; en dos partidos disputados bajo su mando, solo han conseguido un empate ante Pumas. Este será su tercer duelo como estratega poblano y la presión sobre su equipo es alta.

Últimos antecedentes entre Toluca y Puebla

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 12 del Clausura 2025, cuando Toluca derrotó a Puebla por marcador de 0-3 como visitante.

Toluca vs Puebla – Jornada 8 Apertura 2025

  • Fecha: sábado 13 de septiembre
  • Hora: 21:00 horas (México)
  • Estadio: Nemesio Diez, Toluca
  • Transmisión: Caliente TV (México), ViX (EE.UU.)

Con Toluca buscando puestos de privilegio y Puebla urgido de romper su mala racha, este duelo promete emociones intensas en el corazón del Estado de México.

