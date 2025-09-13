Tigres vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡DOBLE EMPATE EN EL SEGUNDO TURNO DEL SÁBADO!



Tigres y León no se hicieron daño en el Volcán y finalizaron sin anotaciones.

Mientras tanto, Atlas no pudo mantener el triunfo y se vió alcanzado por Santos en el agregado.#LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/ZusvoeTnyQ — Fulbox (@fulboxOficial) September 14, 2025

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX trae un partido imperdible: Tigres recibe a León en el Estadio Universitario de Monterrey. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma meta: sumar puntos importantes para mantenerse entre los mejores de la tabla.

¿Cómo llegan Tigres y León a la Jornada 8?

Tigres ocupa el cuarto lugar con 13 puntos tras vencer 1-0 a Santos en la jornada anterior. El equipo dirigido por Guido Pizarro busca ligar victorias para mantenerse en la parte alta y asegurar un lugar privilegiado de cara a la Liguilla. La gran noticia es el regreso de Jesús Angulo, quien recibió el alta médica tras una operación de menisco. Su participación se confirmará según decida el técnico.

León, por su parte, llega en la novena posición con 10 unidades. El equipo esmeralda viene motivado tras vencer 3-0 a Querétaro y contará con sus figuras más importantes: James Rodríguez, Rodrigo Echeverría e Ismael Díaz, su goleador actual. El objetivo del equipo de James es no salir del Top 10 y seguir sumando puntos para aspirar a los primeros lugares.

Fecha, hora y sede de Tigres vs León

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Sábado 13 de septiembre de 2025 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Dónde ver Tigres vs León en vivo

El partido será transmitido por Caliente TV, FOX y Canal 7, además de Azteca Deportes Network, permitiendo que los aficionados sigan el encuentro en vivo desde televisión abierta, restringida y streaming.

Pronóstico y claves del partido

Tigres buscará aprovechar la localía y la recuperación de Angulo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. León, motivado por su triunfo anterior y con sus jugadores estrella, intentará sorprender y escalar posiciones. Sin duda, será un partido intenso, con emoción y goles.

Last modified: septiembre 13, 2025