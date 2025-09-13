Written by: septiembre 13, 2025 Fútbol Mexicano

Tigres vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Tigres vs León

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX trae un partido imperdible: Tigres recibe a León en el Estadio Universitario de Monterrey. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma meta: sumar puntos importantes para mantenerse entre los mejores de la tabla.

¿Cómo llegan Tigres y León a la Jornada 8?

Tigres ocupa el cuarto lugar con 13 puntos tras vencer 1-0 a Santos en la jornada anterior. El equipo dirigido por Guido Pizarro busca ligar victorias para mantenerse en la parte alta y asegurar un lugar privilegiado de cara a la Liguilla. La gran noticia es el regreso de Jesús Angulo, quien recibió el alta médica tras una operación de menisco. Su participación se confirmará según decida el técnico.

León, por su parte, llega en la novena posición con 10 unidades. El equipo esmeralda viene motivado tras vencer 3-0 a Querétaro y contará con sus figuras más importantes: James Rodríguez, Rodrigo Echeverría e Ismael Díaz, su goleador actual. El objetivo del equipo de James es no salir del Top 10 y seguir sumando puntos para aspirar a los primeros lugares.

Fecha, hora y sede de Tigres vs León

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Dónde ver Tigres vs León en vivo

El partido será transmitido por Caliente TV, FOX y Canal 7, además de Azteca Deportes Network, permitiendo que los aficionados sigan el encuentro en vivo desde televisión abierta, restringida y streaming.

Pronóstico y claves del partido

Tigres buscará aprovechar la localía y la recuperación de Angulo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. León, motivado por su triunfo anterior y con sus jugadores estrella, intentará sorprender y escalar posiciones. Sin duda, será un partido intenso, con emoción y goles.

Etiquetas: , , , Last modified: septiembre 13, 2025
Pachuca vs Cruz Azul Previous Story
Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025
Atlas vs Santos Next Story
Atlas vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

América vs Chivas

América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 13, 2025

El Clásico de México está de regreso. Este sábado 13 de septiembre de 2025, América y Chivas se enfrentarán en el Estadio Ciudad de...

Read More
Toluca vs Puebla

Toluca vs Puebla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 13, 2025

El sábado 13 de septiembre de 2025 el Estadio Nemesio Diez será escenario de un duelo clave de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura...

Read More
Pachuca vs Cruz Azul

Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 13, 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue su curso y este fin de semana se vivirá uno de los partidos más atractivos de la jornada. Pachuca...

Read More
Mazatlán vs Pumas

Mazatlán vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 12, 2025

La Liga MX está de regreso tras la Fecha FIFA y lo hace con un partido atractivo en la Jornada 8 del Apertura 2025: Mazatlán vs Pumas....

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *