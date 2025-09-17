Chivas vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Apertura 2025 de la Liga MX vivirá este miércoles 17 de septiembre un duelo imperdible: el partido pendiente de la Jornada 1 entre Chivas y Tigres. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, luego de haber sido reprogramado debido a que la cancha se encontraba en tratamiento por la colocación del nuevo césped exigido para el Mundial 2026.

¿A qué hora juega Chivas vs Tigres?

El balón comenzará a rodar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. Este compromiso será transmitido exclusivamente por Amazon Prime Video, sin opción de televisión abierta ni de paga.

Chivas llega motivado tras vencer al América

El Rebaño Sagrado vive un momento clave tras derrotar 2-1 al América en el Clásico Nacional, lo que les permitió salir del lugar 16 y subir hasta la posición 12 con 7 puntos. De ganar a Tigres, Chivas alcanzaría 10 unidades, colocándose en el puesto 11 de la tabla general, a solo un punto de la zona de Play-In.

Tigres quiere seguir en la cima

Los dirigidos por Guido Pizarro empataron 0-0 frente a León en su último partido. A pesar del resultado, los regiomontanos se mantienen en el quinto lugar con 14 puntos. Un triunfo en el Akron los impulsaría hasta el tercer puesto, consolidándose como aspirantes al título.

Un partido clave en la Liga MX

El pendiente de la J1 no solo pondrá al día el calendario del torneo, también podría marcar el rumbo de ambos equipos. Chivas busca revivir en el semestre, mientras que Tigres quiere mantenerse en la élite de la Liga MX.

