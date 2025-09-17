Written by: septiembre 17, 2025 Copas Internacionales

Copenhague vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Copenhague vs Bayer Leverkusen

La UEFA Champions League 2025/26 arranca con un duelo cargado de expectativa: FC Copenhague recibe al Bayer Leverkusen en el Parken de Dinamarca, por la primera jornada de la Fase de Liga. El encuentro se disputará este jueves 18 de septiembre a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo por HBO Max y TNT Sports.

El debut de Rodrigo Huescas en Champions League

El partido tendrá un sabor especial para México, ya que el joven Rodrigo Huescas se ha ganado la titularidad en el Copenhague y está listo para disputar su primer encuentro en la Champions League. Para el futbolista, este debut representa un paso importante en su carrera en Europa.

Así llega el FC Copenhague

El campeón danés viene de caer ante Brondby en la Superliga, aunque se mantiene en la segunda posición con 16 puntos. Pese a ese tropiezo, el equipo confía en hacerse fuerte en casa, donde solo ha perdido dos de sus últimos 18 partidos en fases de grupos de la Champions.

El presente del Bayer Leverkusen

El conjunto alemán llega tras vencer al Frankfurt y actualmente ocupa el décimo lugar en la Bundesliga. Aunque en temporadas recientes fue protagonista al arrebatarle la liga al Bayern Múnich, hoy sufre bajas sensibles: Frimpong, Wirtz y Xhaka dejaron el club en este mercado.

Datos a seguir

  • El Copenhague consiguió su primera victoria europea contra un rival alemán en su último antecedente.
  • El Leverkusen ha ganado sus últimos tres partidos europeos ante equipos daneses, incluido uno frente al Copenhague en la edición 2014/15.

Con este panorama, todo está listo para un debut apasionante. ¿Podrá Rodrigo Huescas brillar en su estreno y darle a Copenhague un triunfo histórico en la Champions League?

Etiquetas: , , , , , Last modified: septiembre 17, 2025
Chivas vs Tigres Previous Story
Chivas vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Bayern Múnich vs Chelsea

Bayern Múnich vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Written by: septiembre 16, 2025

La UEFA Champions League 2025/26 arranca con un duelo de gigantes: Bayern Múnich vs Chelsea, partido que se disputará este miércoles 17...

Read More
Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Written by: septiembre 16, 2025

El duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid será uno de los más atractivos de la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions...

Read More
Real Madrid vs Marsella

Real Madrid vs Marsella EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Written by: septiembre 16, 2025

El Real Madrid Club de Fútbol afronta una nueva edición de la Liga de Campeones de la UEFA, torneo donde ostenta el récord de 15...

Read More
Tottenham vs Villarreal

Tottenham vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Written by: septiembre 16, 2025

La Champions League 2025/26 inicia con un duelo atractivo en Londres. Este martes 16 de septiembre, a las 3:00 PM (ET), el Tottenham...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *