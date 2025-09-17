Copenhague vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La UEFA Champions League 2025/26 arranca con un duelo cargado de expectativa: FC Copenhague recibe al Bayer Leverkusen en el Parken de Dinamarca, por la primera jornada de la Fase de Liga. El encuentro se disputará este jueves 18 de septiembre a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo por HBO Max y TNT Sports.

El debut de Rodrigo Huescas en Champions League

El partido tendrá un sabor especial para México, ya que el joven Rodrigo Huescas se ha ganado la titularidad en el Copenhague y está listo para disputar su primer encuentro en la Champions League. Para el futbolista, este debut representa un paso importante en su carrera en Europa.

Así llega el FC Copenhague

El campeón danés viene de caer ante Brondby en la Superliga, aunque se mantiene en la segunda posición con 16 puntos. Pese a ese tropiezo, el equipo confía en hacerse fuerte en casa, donde solo ha perdido dos de sus últimos 18 partidos en fases de grupos de la Champions.

El presente del Bayer Leverkusen

El conjunto alemán llega tras vencer al Frankfurt y actualmente ocupa el décimo lugar en la Bundesliga. Aunque en temporadas recientes fue protagonista al arrebatarle la liga al Bayern Múnich, hoy sufre bajas sensibles: Frimpong, Wirtz y Xhaka dejaron el club en este mercado.

Datos a seguir

El Copenhague consiguió su primera victoria europea contra un rival alemán en su último antecedente.

El Leverkusen ha ganado sus últimos tres partidos europeos ante equipos daneses, incluido uno frente al Copenhague en la edición 2014/15.

Con este panorama, todo está listo para un debut apasionante. ¿Podrá Rodrigo Huescas brillar en su estreno y darle a Copenhague un triunfo histórico en la Champions League?

