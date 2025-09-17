Written by: septiembre 17, 2025 Liga MX Femenil

Rayadas vs Alianza EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 CONCACAF W Champions Cup 2025

Rayadas vs Alianza

Las Rayadas de Monterrey buscarán sumar sus primeros puntos en la CONCACAF W Champions Cup este miércoles cuando reciban al Alianza en un duelo que promete emociones en la Sultana del Norte.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro se disputará este miércoles a las 7:00 pm hora de México, 6:00 pm del Pacífico y 9:00 pm del Este de los Estados Unidos. La transmisión en vivo será a través de ESPN en México y por ESPN Deportes en Estados Unidos. Además, los aficionados podrán seguirlo gratis vía streaming en fulbox.com.

Así llegan las Rayadas

El conjunto regiomontano llega motivado tras un gran triunfo en la Liga MX Femenil, donde derrotó al Toluca en el Nemesio Diez para escalar hasta la quinta posición. Sin embargo, el panorama en la CONCACAF es diferente: en su debut fueron sorprendidas y cayeron 2-1 ante el Gotham FC, por lo que ahora necesitan reaccionar para no complicar su clasificación.

Así llega el Alianza

El equipo salvadoreño viene de golear 6-0 al Deportivo Fuerte San Francisco en su liga local, pero la realidad es que el nivel competitivo de la CONCACAF ha sido un reto mayúsculo. En esta edición ya suma dos derrotas y luce complicado que pueda aspirar a competir de igual a igual frente a Monterrey.

Pronóstico

Por calidad, experiencia y localía, Rayadas es amplio favorito para quedarse con la victoria y encaminar su camino en el torneo continental. El Alianza intentará hacer un partido digno, pero la balanza luce inclinada hacia las mexicanas, que tienen la obligación de responder ante su gente y demostrar por qué son uno de los clubes más poderosos de la región.

Etiquetas: , , , , , Last modified: septiembre 17, 2025
Bayern Múnich vs Chelsea Previous Story
Bayern Múnich vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26
Chivas vs Tigres Next Story
Chivas vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Querétaro vs Monterrey

Querétaro vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 14, 2025

El Querétaro vs Monterrey abre el tercer día de actividad de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con dos realidades...

Read More
Tigres vs Rayadas

Tigres vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: septiembre 7, 2025

El Clásico Regio Femenil 45 está listo para escribirse este domingo 7 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, en...

Read More
Chorrillo vs América

Chorrillo vs América EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 2 CONCACAF W Champions Cup 2025

Written by: septiembre 3, 2025

Las emociones de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la CONCACAF W Champions Cup 2025 continúan este miércoles 3 de septiembre con uno...

Read More
Puebla vs Monterrey

Puebla vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 Por Internet Jornada 7 Liga MX Apertura 2025

Written by: agosto 29, 2025

Las acciones de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX continúan este viernes 29 de agosto, con un duelo atractivo en el Estadio...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *