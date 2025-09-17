Rayadas vs Alianza EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 CONCACAF W Champions Cup 2025

Liga MX Femenil

90'⏱️| Rayadas 💙 8-0 🅰️ Alianza



Termina el partido.



¡HOY CON TU APOYO GANARON Y GOLEARON LAS RAYADAS DE MONTERREY! ⚽️👊🏼Ⓜ️#WChampionsCup pic.twitter.com/7W5eGHGwQv — Rayadas (@Rayadas) September 18, 2025

Las Rayadas de Monterrey buscarán sumar sus primeros puntos en la CONCACAF W Champions Cup este miércoles cuando reciban al Alianza en un duelo que promete emociones en la Sultana del Norte.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro se disputará este miércoles a las 7:00 pm hora de México, 6:00 pm del Pacífico y 9:00 pm del Este de los Estados Unidos. La transmisión en vivo será a través de ESPN en México y por ESPN Deportes en Estados Unidos. Además, los aficionados podrán seguirlo gratis vía streaming en fulbox.com.

Así llegan las Rayadas

El conjunto regiomontano llega motivado tras un gran triunfo en la Liga MX Femenil, donde derrotó al Toluca en el Nemesio Diez para escalar hasta la quinta posición. Sin embargo, el panorama en la CONCACAF es diferente: en su debut fueron sorprendidas y cayeron 2-1 ante el Gotham FC, por lo que ahora necesitan reaccionar para no complicar su clasificación.

Así llega el Alianza

El equipo salvadoreño viene de golear 6-0 al Deportivo Fuerte San Francisco en su liga local, pero la realidad es que el nivel competitivo de la CONCACAF ha sido un reto mayúsculo. En esta edición ya suma dos derrotas y luce complicado que pueda aspirar a competir de igual a igual frente a Monterrey.

Pronóstico

Por calidad, experiencia y localía, Rayadas es amplio favorito para quedarse con la victoria y encaminar su camino en el torneo continental. El Alianza intentará hacer un partido digno, pero la balanza luce inclinada hacia las mexicanas, que tienen la obligación de responder ante su gente y demostrar por qué son uno de los clubes más poderosos de la región.

Last modified: septiembre 17, 2025