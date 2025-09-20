Monterrey vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Este sábado 20 de septiembre se vivirá uno de los partidos más esperados de la Jornada 9 del Apertura 2025. El América visita a los Rayados de Monterrey en el imponente “Gigante de Acero”, un duelo que promete emociones, goles y hasta tintes europeos.
📌 CÓMO LLEGA EL AMÉRICA
Las Águilas vienen golpeadas tras la derrota en el Clásico Nacional. Cayeron 2-1 ante Chivas en casa y ahora necesitan sumar de a tres para no rezagarse en la tabla. Los dirigidos por André Jardine saben que tienen una misión complicada, pero también la obligación de responder a su afición.
📌 CÓMO LLEGA MONTERREY
Del otro lado, los Rayados llegan como superlíderes del torneo, con 21 puntos y una racha de siete victorias consecutivas. Su último triunfo fue contra Querétaro como visitantes, gracias a un gol de Germán Berterame. Además, el equipo de Doménec Torrent ya presume a su refuerzo estelar: Anthony Martial, delantero francés con pasado en el Manchester United y el Sevilla, quien podría debutar este fin de semana.
📌 DUELO EUROPEO EN LA LIGA MX
Este enfrentamiento tendrá un ingrediente especial: la presencia de dos atacantes con experiencia en la Premier League. Por Monterrey, Martial; y por América, Allan Saint-Maximin, quien ha demostrado su desequilibrio en el futbol mexicano.
📌 DETALLES DEL PARTIDO
- 📅 Fecha: Sábado 20 de septiembre
- ⏰ Hora: 21:05 (tiempo del centro de México)
- 🏟️ Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León
- 📺 Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium
📌 CIERRE
Con Monterrey en la cima y América obligado a reaccionar, el Monterrey vs América pinta para ser el duelo estelar de la jornada. ¿Lograrán las Águilas retomar el vuelo o seguirán los Rayados intratables en casa?