Written by: septiembre 20, 2025 Fútbol Mexicano

Monterrey vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Monterrey vs América

Este sábado 20 de septiembre se vivirá uno de los partidos más esperados de la Jornada 9 del Apertura 2025. El América visita a los Rayados de Monterrey en el imponente “Gigante de Acero”, un duelo que promete emociones, goles y hasta tintes europeos.

📌 CÓMO LLEGA EL AMÉRICA
Las Águilas vienen golpeadas tras la derrota en el Clásico Nacional. Cayeron 2-1 ante Chivas en casa y ahora necesitan sumar de a tres para no rezagarse en la tabla. Los dirigidos por André Jardine saben que tienen una misión complicada, pero también la obligación de responder a su afición.

📌 CÓMO LLEGA MONTERREY
Del otro lado, los Rayados llegan como superlíderes del torneo, con 21 puntos y una racha de siete victorias consecutivas. Su último triunfo fue contra Querétaro como visitantes, gracias a un gol de Germán Berterame. Además, el equipo de Doménec Torrent ya presume a su refuerzo estelar: Anthony Martial, delantero francés con pasado en el Manchester United y el Sevilla, quien podría debutar este fin de semana.

📌 DUELO EUROPEO EN LA LIGA MX
Este enfrentamiento tendrá un ingrediente especial: la presencia de dos atacantes con experiencia en la Premier League. Por Monterrey, Martial; y por América, Allan Saint-Maximin, quien ha demostrado su desequilibrio en el futbol mexicano.

📌 DETALLES DEL PARTIDO

  • 📅 Fecha: Sábado 20 de septiembre
  • Hora: 21:05 (tiempo del centro de México)
  • 🏟️ Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León
  • 📺 Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

📌 CIERRE
Con Monterrey en la cima y América obligado a reaccionar, el Monterrey vs América pinta para ser el duelo estelar de la jornada. ¿Lograrán las Águilas retomar el vuelo o seguirán los Rayados intratables en casa?

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 20, 2025
Chivas vs Toluca Previous Story
Chivas vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025
Mallorca vs Atlético de Madrid Next Story
Mallorca vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 LaLiga 2025-26

Related Posts

Rayadas vs Pachuca

Rayadas vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: septiembre 22, 2025

Este lunes 22 de septiembre se vivirá uno de los partidos más atractivos de la Liga MX Femenil, cuando las Rayadas de Monterrey reciban a...

Read More
Toluca vs América

Toluca vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: septiembre 22, 2025

La Liga MX Femenil sigue regalando emociones y este lunes 22 de septiembre se vivirá un auténtico partidazo en la Jornada 12, cuando...

Read More
Santos vs Atlético San Luis

Santos vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 21, 2025

Este domingo 21 de septiembre, los Guerreros del Santos Laguna recibirán al Atlético de San Luis en un duelo crucial de la Jornada 9 del...

Read More
Chivas vs Toluca

Chivas vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 20, 2025

Chivas busca levantarse en casa El Guadalajara llega a la Jornada 9 de la Liga MX con un sabor agridulce. Por un lado, venció al América...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *