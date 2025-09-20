Monterrey vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡AMÉRICA RESCATA AGÓNICO EMPATE EN MONTERREY!



Con coraje y un muy buen segundo tiempo. las Águilas sacaron el resultado de la Sultana del Norte después de que Rayados fuera muy superior en el primer tiempo.



Este sábado 20 de septiembre se vivirá uno de los partidos más esperados de la Jornada 9 del Apertura 2025. El América visita a los Rayados de Monterrey en el imponente “Gigante de Acero”, un duelo que promete emociones, goles y hasta tintes europeos.

📌 CÓMO LLEGA EL AMÉRICA

Las Águilas vienen golpeadas tras la derrota en el Clásico Nacional. Cayeron 2-1 ante Chivas en casa y ahora necesitan sumar de a tres para no rezagarse en la tabla. Los dirigidos por André Jardine saben que tienen una misión complicada, pero también la obligación de responder a su afición.

📌 CÓMO LLEGA MONTERREY

Del otro lado, los Rayados llegan como superlíderes del torneo, con 21 puntos y una racha de siete victorias consecutivas. Su último triunfo fue contra Querétaro como visitantes, gracias a un gol de Germán Berterame. Además, el equipo de Doménec Torrent ya presume a su refuerzo estelar: Anthony Martial, delantero francés con pasado en el Manchester United y el Sevilla, quien podría debutar este fin de semana.

📌 DUELO EUROPEO EN LA LIGA MX

Este enfrentamiento tendrá un ingrediente especial: la presencia de dos atacantes con experiencia en la Premier League. Por Monterrey, Martial; y por América, Allan Saint-Maximin, quien ha demostrado su desequilibrio en el futbol mexicano.

📌 DETALLES DEL PARTIDO

📅 Fecha: Sábado 20 de septiembre

Sábado 20 de septiembre ⏰ Hora: 21:05 (tiempo del centro de México)

21:05 (tiempo del centro de México) 🏟️ Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León 📺 Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

📌 CIERRE

Con Monterrey en la cima y América obligado a reaccionar, el Monterrey vs América pinta para ser el duelo estelar de la jornada. ¿Lograrán las Águilas retomar el vuelo o seguirán los Rayados intratables en casa?

