Chivas vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Chivas vs Toluca

Chivas busca levantarse en casa

El Guadalajara llega a la Jornada 9 de la Liga MX con un sabor agridulce. Por un lado, venció al América en el Clásico Nacional con marcador de 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que le devolvió confianza al plantel. Sin embargo, a media semana no pudo pasar del empate sin goles frente a Tigres en el Estadio Akron.
Con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, las Chivas se ubican en la posición 11 de la tabla general. La mala noticia para el Rebaño es la ausencia de Roberto “Piojo” Alvarado, quien sigue sin recuperarse de la lesión sufrida ante las Águilas.

Toluca, el campeón que quiere seguir en la cima

Los Diablos Rojos del Toluca atraviesan un momento positivo. Ubicados en la cuarta posición del certamen con 16 unidades, han logrado cinco triunfos, un empate y solo dos derrotas.
El conjunto dirigido por Antonio Mohamed llega con paso firme tras derrotar 3-0 a Puebla y 3-1 al Atlético de San Luis en condición de visitante. Con una ofensiva encendida y el objetivo claro de pelear por el bicampeonato, los escarlatas serán un rival complicado para el Rebaño.

Un choque con historia en la Liga MX

Este partido revive recuerdos de la Final del Apertura 2006, cuando Guadalajara levantó el título en el Nemesio Diez. Más recientemente, en la Jornada 7 del Clausura 2025, Toluca se impuso 2-1 sobre las Chivas.

¿Cuándo y dónde ver Chivas vs Toluca?

El partido se disputará el sábado 20 de septiembre en el Estadio Akron, a las 19:07 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en vivo será exclusiva de Amazon Prime Video.

Pronóstico del encuentro

Con realidades distintas, el duelo pinta para ser uno de los más atractivos de la Jornada 9 del Apertura 2025. Chivas quiere volver a sumar de a tres en casa, mientras que Toluca busca afianzarse en los primeros lugares.

