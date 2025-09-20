Written by: septiembre 20, 2025 Ligas Europeas

Mallorca vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 LaLiga 2025-26

Mallorca vs Atlético de Madrid

El Real Mallorca recibe al Atlético de Madrid este domingo 21 de agosto en el estadio Son Moix por la jornada 5 de LaLiga. El conjunto bermellón atraviesa un inicio complicado, con solo un punto en cuatro partidos (1 empate y 3 derrotas). En su último encuentro cayó 2-3 frente al Espanyol y acumula dos juegos sin ganar.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con la moral más alta tras imponerse 2-0 al Villarreal. Los dirigidos por Diego “Cholo” Simeone necesitan continuidad en el torneo, ya que han cosechado una victoria, dos empates y una derrota en lo que va de temporada.

Historial reciente entre Mallorca y Atlético

Los antecedentes favorecen claramente al conjunto colchonero, que suma cinco victorias consecutivas frente al Mallorca en LaLiga. El último enfrentamiento se disputó el 1 de febrero de 2025 y terminó con un 2-0 a favor del Atleti.

Horario y dónde ver en directo el partido

El partido Mallorca vs Atlético de Madrid está programado para este domingo 21 de agosto a las 16:15 horas en España (15:15 en Canarias). El duelo será transmitido en exclusiva a través de DAZN, disponible en su app para móviles, Smart TVs, tablets y también en su versión web para ordenador.

Además, los aficionados podrán seguir el encuentro en directo por radio en emisoras nacionales como Cope, Onda Cero, Radio Marca, RNE y la Cadena Ser, que ofrecerán la narración minuto a minuto desde Son Moix.

Detalles del partido

El encuentro se disputará en el estadio Son Moix, con capacidad para 26.000 espectadores, donde se espera un gran ambiente. El árbitro designado será Francisco José Hernández Maeso, acompañado en el VAR por Javier Iglesias Villanueva.

Con Mallorca urgido de puntos y un Atlético que busca regularidad sin Julián Álvarez, el choque promete intensidad y emoción desde el pitazo inicial.

