Chivas vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Este martes 23 de septiembre, Chivas y Necaxa se enfrentarán en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Akron, en Guadalajara, a partir de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, con la presión puesta en ambos equipos que buscan salir de la irregularidad.

Dónde ver en vivo Chivas vs Necaxa

El partido será transmitido en exclusiva por Amazon Prime Video en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver a través de fuboTV, Peacock, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes y Amazon Prime Video. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto por las redes sociales de ambos clubes.

Así llega Chivas a la Jornada 10

El Rebaño Sagrado atraviesa un momento complicado. Después de vencer al América en el Clásico Nacional, parecía que el equipo de Gabriel Milito levantaría, pero los resultados no acompañaron. A media semana empataron sin goles ante Tigres en un juego pendiente de la Jornada 1, y en la más reciente fecha sufrieron un duro 0-3 frente a Toluca en el Akron.

Con solo 2 triunfos, 2 empates y 5 derrotas, Chivas acumula 8 puntos y se ubica en la posición 12 de la tabla general.

Necaxa busca consolidarse

Los Rayos, dirigidos por Fernando Gago, llegan con mayor confianza tras vencer 1-0 a Puebla en la Jornada 9. Ese triunfo les permitió llegar a 9 unidades (2 victorias, 3 empates y 4 derrotas) y colocarse en el puesto 11, justo por encima de Chivas. Sin embargo, la visita al Akron representa un reto mayor, recordando que en el último enfrentamiento de Liga, disputado en Aguascalientes, Necaxa se impuso 3-2.

Detalles del partido

📅 Fecha: Martes 23 de septiembre de 2025

Martes 23 de septiembre de 2025 🕖 Hora: 19:07 horas (México)

19:07 horas (México) 🏟️ Estadio: Akron, Guadalajara

Akron, Guadalajara 📺 Transmisión: Amazon Prime Video

Un partido vital donde Chivas busca reencontrarse con el triunfo en casa y Necaxa sueña con repetir la hazaña de la campaña pasada.

Last modified: septiembre 22, 2025