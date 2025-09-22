Written by: septiembre 22, 2025 Fútbol Mexicano

Puebla vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Puebla vs Pachuca

La Liga MX Apertura 2025 continúa con una jornada doble que promete emociones. Este martes 23 de septiembre, Puebla recibirá a Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc en un choque clave para ambos equipos.

Puebla busca reaccionar en casa

La Franja atraviesa una crisis profunda. Con apenas 4 puntos en 10 partidos, Puebla es el último lugar de la tabla general. Suma una sola victoria, un empate y siete derrotas. En su más reciente partido cayó 1-0 frente a Necaxa, y como local tampoco ha mostrado solidez: su último duelo en el Cuauhtémoc terminó con goleada en contra 2-4 frente a Monterrey. Su única alegría fue en la jornada 3, cuando derrotaron a Santos Laguna en casa.

Pachuca necesita recuperar el paso

Los Tuzos de Jaime Lozano comenzaron el torneo como líderes, pero hoy ocupan la octava posición con 13 puntos. Vienen de una dolorosa derrota en casa 0-2 frente a Querétaro, resultado que incluso provocó molestia en la directiva. Su último triunfo fue en la jornada 4, cuando golearon 3-0 al Atlas en el Estadio Jalisco.

Horario y transmisión en vivo

El encuentro entre Puebla y Pachuca se jugará este martes 23 de septiembre a las 7:00 p.m. (hora del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc.

  • México: Tubi, Caliente TV y Amazon Prime Video.
  • Estados Unidos: TUDN, Amazon Prime Video y ViX.

Horarios internacionales

  • 8:00 p.m. en Colombia, Ecuador y Perú.
  • 9:00 p.m. en Venezuela, Bolivia y la zona Este de EE.UU.
  • 10:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.

Partido de urgencias

Puebla necesita sumar para salir del fondo, mientras que Pachuca busca recuperar confianza y no perder terreno en la parte alta de la tabla.

