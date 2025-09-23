Written by: septiembre 23, 2025 Fútbol Mexicano

Juárez vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Juárez vs Pumas

Este martes 23 de septiembre continúa la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y uno de los duelos más esperados es el choque entre FC Juárez y Pumas, dos equipos que buscan mantenerse dentro del top 10 de la clasificación.

📍 El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

📺 La transmisión estará disponible por Caliente TV y Azteca 7, además del seguimiento minuto a minuto en redes sociales.

👉 Así llegan los equipos:

Pumas viene de empatar 1-1 con Tigres, un partido en el que la falta de contundencia y errores como el penal fallado por Aaron Ramsey les impidieron llevarse los tres puntos. Los universitarios marchan en la séptima posición con 13 puntos, pero no contarán con Jorge Ruvalcaba, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, los Bravos de Juárez dieron batalla ante Cruz Azul en la Jornada 9, aunque terminaron cayendo 3-2 en la capital. Ese resultado los dejó con 12 unidades en la novena posición, aún dentro de la zona de clasificación. Bajo el mando de Martín Varini, Juárez ha mostrado un crecimiento importante, dejando atrás el sótano y consolidándose como un rival incómodo.

🔥 El partido promete intensidad: Pumas busca sumar para no salir de la zona de privilegio y prepararse de cara a los choques contra América y Cruz Azul, mientras que Juárez quiere aprovechar la localía y demostrar que está listo para pelear por un boleto a la Liguilla.

Así que ya lo sabes: Juárez vs Pumas, Jornada 10 del Apertura 2025, este martes 23 de septiembre, a las 9 de la noche, por Caliente TV y Azteca 7.

