Rayadas vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Femenil Apertura 2025

Rayadas vs Pachuca

Este lunes 22 de septiembre se vivirá uno de los partidos más atractivos de la Liga MX Femenil, cuando las Rayadas de Monterrey reciban a Pachuca en duelo correspondiente a la jornada 12. Ambas escuadras atraviesan un gran momento y prometen regalar un encuentro lleno de emociones y goles.

Horario y canales de transmisión

El partido Monterrey vs Pachuca arrancará a las 8:00 pm hora del centro de México, 7:00 pm del Pacífico y 10:00 pm del Este de Estados Unidos. La transmisión en vivo estará disponible por Canal 9 y Vix en México. Además, los aficionados podrán seguirlo gratis en fulbox.com y en las redes sociales oficiales de la Liga MX Femenil.

Cómo llegan las Rayadas

El equipo dirigido por Eva Espejo llega inspirado tras golear 8-0 al Alianza en la CONCACAF W Champions Cup. En liga, Monterrey también vive un buen momento luego de vencer 0-1 al Toluca como visitante, resultado que las impulsó hasta la quinta posición con aspiraciones de seguir escalando.

El gran presente de Pachuca

Las Tuzas del Pachuca se han consolidado como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Son sublíderes generales con 26 puntos, producto de una campaña consistente. En la jornada pasada aplastaron 5-0 al Necaxa, aunque a media semana cayeron 1-0 frente al América en la competencia internacional.

Pronóstico del partido

El enfrentamiento entre Monterrey y Pachuca luce como uno de los más intensos de la jornada. Rayadas buscará aprovechar su localía y el impulso anímico, mientras que Pachuca intentará reafirmar su lugar en lo más alto de la tabla. Todo apunta a un duelo espectacular en la Liga MX Femenil.

