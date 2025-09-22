Toluca vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil sigue regalando emociones y este lunes 22 de septiembre se vivirá un auténtico partidazo en la Jornada 12, cuando Toluca reciba al América. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Horario y dónde ver el Toluca vs América

El encuentro está programado para las 6:00 pm (hora del centro de México), 5:00 pm del Pacífico y 8:00 pm del Este de Estados Unidos. La transmisión será exclusiva por Vix en México. Además, los aficionados podrán seguirlo totalmente en vivo y gratis en fulbox.com, así como en las redes sociales oficiales de la Liga MX Femenil.

Cómo llega América Femenil

Las Águilas del América llegan con un presente contrastante. A mitad de semana lograron una gran victoria en la CONCACAF W Champions Cup al derrotar a Pachuca. Sin embargo, en liga vienen de caer en el Clásico Nacional por 0-2 ante Chivas, lo que las dejó en la tercera posición con un balance de 8 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

El presente de Toluca Femenil

Por su parte, Toluca ha sido una de las sorpresas del campeonato. Marchan en la cuarta posición con 7 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. No obstante, llegan tras perder en casa 0-1 contra Rayadas, por lo que buscarán revancha inmediata ante otro rival de peso.

Pronóstico

Todo está puesto para un encuentro cerrado y lleno de intensidad. América buscará demostrar su jerarquía, mientras que Toluca intentará hacerse fuerte en casa. El pronóstico apunta a un duelo parejo, con emociones garantizadas.

