Written by: septiembre 22, 2025 Liga MX Femenil

Toluca vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Femenil Apertura 2025

Toluca vs América

La Liga MX Femenil sigue regalando emociones y este lunes 22 de septiembre se vivirá un auténtico partidazo en la Jornada 12, cuando Toluca reciba al América. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Horario y dónde ver el Toluca vs América

El encuentro está programado para las 6:00 pm (hora del centro de México), 5:00 pm del Pacífico y 8:00 pm del Este de Estados Unidos. La transmisión será exclusiva por Vix en México. Además, los aficionados podrán seguirlo totalmente en vivo y gratis en fulbox.com, así como en las redes sociales oficiales de la Liga MX Femenil.

Cómo llega América Femenil

Las Águilas del América llegan con un presente contrastante. A mitad de semana lograron una gran victoria en la CONCACAF W Champions Cup al derrotar a Pachuca. Sin embargo, en liga vienen de caer en el Clásico Nacional por 0-2 ante Chivas, lo que las dejó en la tercera posición con un balance de 8 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

El presente de Toluca Femenil

Por su parte, Toluca ha sido una de las sorpresas del campeonato. Marchan en la cuarta posición con 7 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. No obstante, llegan tras perder en casa 0-1 contra Rayadas, por lo que buscarán revancha inmediata ante otro rival de peso.

Pronóstico

Todo está puesto para un encuentro cerrado y lleno de intensidad. América buscará demostrar su jerarquía, mientras que Toluca intentará hacerse fuerte en casa. El pronóstico apunta a un duelo parejo, con emociones garantizadas.

Etiquetas: , , , Last modified: septiembre 22, 2025
Balón de Oro 2025 Previous Story
Balón de Oro 2025 EN VIVO Hora y Canal Por Internet Nominados, Ganadores 2025
Rayadas vs Pachuca Next Story
Rayadas vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Femenil Apertura 2025

Related Posts

Rayadas vs Pachuca

Rayadas vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: septiembre 22, 2025

Este lunes 22 de septiembre se vivirá uno de los partidos más atractivos de la Liga MX Femenil, cuando las Rayadas de Monterrey reciban a...

Read More
Monterrey vs América

Monterrey vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 20, 2025

Este sábado 20 de septiembre se vivirá uno de los partidos más esperados de la Jornada 9 del Apertura 2025. El América visita a los...

Read More
Chivas vs Toluca

Chivas vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 20, 2025

Chivas busca levantarse en casa El Guadalajara llega a la Jornada 9 de la Liga MX con un sabor agridulce. Por un lado, venció al América...

Read More
América vs Chivas

América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: septiembre 14, 2025

La Jornada 11 del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil se encenderá con el Clásico Nacional entre América Femenil y Chivas, uno de los...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *