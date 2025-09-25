Estudiantes vs Flamengo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa Libertadores 2025

Copas Internacionales

Este jueves 25 de septiembre, Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo de Brasil en el Estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Pincha intentará revertir la derrota sufrida en la ida en Río de Janeiro, donde el Mengao se impuso 2-1.

Así llega Estudiantes de La Plata

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez confía en la localía para dar vuelta la serie. En el primer encuentro, pese a los goles tempraneros de Pedro y Guillermo Varela, logró descontar con Guido Carrillo y mantener vivas sus aspiraciones. Además, llega con envión anímico tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en la liga argentina, resultado que le permitió cortar una mala racha de tres derrotas consecutivas.

Un factor clave será el regreso del ecuatoriano Gonzalo Plata, quien finalmente podrá jugar luego de que Conmebol anulara su polémica expulsión en el duelo de ida.

El presente de Flamengo

El conjunto brasileño, dirigido por Filipe Luis, es el actual líder del Brasileirao con 51 puntos en 23 fechas y acumula más de un mes sin perder. El Mengao viene de empatar 1-1 ante Vasco da Gama y espera contar con refuerzos de peso como Jorginho y Alex Sandro, ambos en proceso de recuperación.

Con figuras como Pedro y Everton, Flamengo buscará sellar su pase a semifinales en territorio argentino.

Lo que se juega

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Racing Club, que viene de superar a Vélez Sarsfield.

📅 Fecha y hora: jueves 25 de septiembre, 21:30 horas (Argentina)

🏟️ Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata

📺 Transmisión en vivo: Fox Sports y Disney+ Premium

