Written by: septiembre 25, 2025 Copas Internacionales

Estudiantes vs Flamengo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa Libertadores 2025

Estudiantes vs Flamengo

Este jueves 25 de septiembre, Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo de Brasil en el Estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Pincha intentará revertir la derrota sufrida en la ida en Río de Janeiro, donde el Mengao se impuso 2-1.

Así llega Estudiantes de La Plata

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez confía en la localía para dar vuelta la serie. En el primer encuentro, pese a los goles tempraneros de Pedro y Guillermo Varela, logró descontar con Guido Carrillo y mantener vivas sus aspiraciones. Además, llega con envión anímico tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en la liga argentina, resultado que le permitió cortar una mala racha de tres derrotas consecutivas.

Un factor clave será el regreso del ecuatoriano Gonzalo Plata, quien finalmente podrá jugar luego de que Conmebol anulara su polémica expulsión en el duelo de ida.

El presente de Flamengo

El conjunto brasileño, dirigido por Filipe Luis, es el actual líder del Brasileirao con 51 puntos en 23 fechas y acumula más de un mes sin perder. El Mengao viene de empatar 1-1 ante Vasco da Gama y espera contar con refuerzos de peso como Jorginho y Alex Sandro, ambos en proceso de recuperación.

Con figuras como Pedro y Everton, Flamengo buscará sellar su pase a semifinales en territorio argentino.

Lo que se juega

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Racing Club, que viene de superar a Vélez Sarsfield.

📅 Fecha y hora: jueves 25 de septiembre, 21:30 horas (Argentina)
🏟️ Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata
📺 Transmisión en vivo: Fox Sports y Disney+ Premium

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 25, 2025
Real Oviedo vs Barcelona Previous Story
Real Oviedo vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 LaLiga 2025-26

Related Posts

[Video] Resultado, Resumen y Goles Millonarios vs Flamengo 1-1 Jornada 1 Copa Libertadores 2024

Written by: abril 2, 2024

Millonarios y Flamengo nos regalaron un entretenido empate a un gol en el Estadio El Campín en el compromiso correspondiente a la jornada...

Read More

Millonarios vs Flamengo EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Copa Libertadores 2024

Written by: abril 1, 2024

Este próximo martes 02 de abril arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y en uno de los partidos más interesantes de esta...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles River Plate vs Estudiantes 2-1 Campeón Supercopa Argentina 2023

Written by: marzo 13, 2024

River Plate se coronó Campeón de la Supercopa Argentina 2023 tras derrotar este miércoles 13 de marzo a Estadiantes por 2-1 en el...

Read More

¡BOMBAZO! Monterrey iría por un delantero del Flamengo

Written by: enero 9, 2024

El Clausura 2024 de la Liga MX está próximo a iniciar y los equipos siguen reforzándose de la mejor manera. Esta vez, llegan noticias de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *