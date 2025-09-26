Juárez vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Este viernes 26 de septiembre, Bravos de Juárez recibe a León en el estadio Olímpico Benito Juárez, en el arranque de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025. El partido comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de FOX Sports.

El encuentro es clave, ya que León se encuentra al límite de la zona de Play-In y necesita sumar para no quedar fuera de la pelea por la Liguilla. Por su parte, Juárez quiere aprovechar su buen momento para afianzarse en la parte alta de la tabla.

Figuras a seguir en Juárez y León

En el cuadro fronterizo, el delantero colombiano Óscar Estupiñán es la gran referencia ofensiva. Con 4 goles en 7 partidos, el atacante de 28 años lidera al equipo de Martín Varini y llega encendido tras anotar en la victoria 3-1 sobre Pumas.

Por el lado de la Fiera, la atención se centra en James Rodríguez. El capitán y número 10 regresó a la titularidad en la jornada pasada, donde marcó gol y dio asistencia en el empate ante Mazatlán, confirmando que sigue siendo el jugador más determinante de Eduardo Berizzo.

Así llegan los equipos

Juárez suma 15 puntos y ocupa la séptima posición de la tabla general, apenas un paso detrás de puestos de clasificación directa a la Liguilla. León, en cambio, registra 12 unidades en 10 partidos y marcha en la décima casilla, con la obligación de sumar tres puntos para no comprometer su lugar en el repechaje.

Antecedentes y lo que se juega

El último enfrentamiento entre ambos fue en noviembre pasado, cuando León se impuso 1-0 con gol de James Rodríguez. Ahora, el choque vuelve a tener un condimento especial: Juárez busca prolongar su buena racha, mientras que León se juega gran parte de sus aspiraciones en la temporada.

Last modified: septiembre 26, 2025