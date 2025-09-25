Real Oviedo vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 cerrará con un choque muy esperado: Real Oviedo vs FC Barcelona, un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades completamente distintas.

Real Oviedo busca salir del fondo de la tabla

El conjunto carbayón vive un arranque complicado en su regreso a Primera División. Bajo la dirección de Veljko Paunovic, Real Oviedo solo ha sumado 3 puntos en cinco partidos, producto de una victoria y cuatro derrotas. En su último encuentro, cayeron por la mínima ante el Elche, lo que los mantiene en la parte baja de la clasificación. El equipo necesita urgentemente sumar para no quedar atrapado en la zona de descenso.

Barcelona pelea por el liderato de LaLiga

Por el contrario, el FC Barcelona llega en gran momento. Los dirigidos por Hansi Flick suman 13 puntos, con cuatro triunfos y un empate, lo que los coloca en la segunda posición, apenas por debajo del Real Madrid. En su más reciente partido, los culés vencieron con autoridad 3-0 al Getafe gracias a los goles de Ferran Torres y Dani Olmo. El objetivo es claro: ganar en Oviedo para seguir presionando en la cima.

Antecedentes entre Real Oviedo y Barcelona

Ambos equipos se han enfrentado en 76 ocasiones dentro de la Primera División. El Barcelona domina la estadística con 42 victorias, mientras que Real Oviedo ha conseguido 24 triunfos y se registran 10 empates.

Fecha, horario y transmisión

Partido: Real Oviedo vs FC Barcelona

Real Oviedo vs FC Barcelona Competición: Jornada 6 de LaLiga EA Sports

Jornada 6 de LaLiga EA Sports Fecha: Jueves 25 de septiembre de 2025

Jueves 25 de septiembre de 2025 Hora: 13:30 horas (tiempo del centro de México)

13:30 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Carlos Tartiere, Oviedo

Carlos Tartiere, Oviedo Transmisión: Sky Sports e Izzi Go

Pronóstico del partido

El pronóstico favorece al FC Barcelona, que llega con mayor solidez y ritmo futbolístico. Se espera un triunfo culé con marcador de 3-1 sobre Real Oviedo, manteniendo viva la lucha por el liderato de LaLiga.

Last modified: septiembre 25, 2025