Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

Este sábado 27 de septiembre de 2025, el Atlético de Madrid y el Real Madrid protagonizarán una nueva edición del Derbi Madrileño, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2025/2026. El encuentro se jugará en el Riyadh Air Metropolitano, con capacidad para más de 70 mil espectadores, y promete ser uno de los choques más intensos de la temporada.

Horario y dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid

El partido comenzará a las 08:15 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en Sky Sports canal 1516, mientras que quienes no tengan Sky podrán verlo en Izzi canal 522 o a través de las plataformas de streaming IzziGo y BlueToGo.

En Sudamérica, el encuentro se podrá seguir desde las 11:15 (ARG/URU/CHI) y 9:15 (COL/PER/ECU) por Dsports y DGO.

Cómo llegan ambos equipos

El Atlético de Madrid atraviesa un inicio irregular, con apenas 9 puntos de 18 posibles, y con su técnico Diego Simeone bajo presión tras caer en Champions ante Liverpool. Julián Álvarez aparece como la gran figura, tras marcar un hat-trick frente a Rayo Vallecano en la jornada pasada.

Por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso llega con puntaje perfecto en LaLiga: seis victorias en seis partidos, 14 goles a favor y apenas tres en contra. Kylian Mbappé vive un inicio espectacular con 9 tantos, mientras que el argentino Franco Mastantuono ya se estrenó como goleador con la camiseta blanca.

Historial y antecedentes recientes

En los últimos 11 duelos, el balance está parejo: 4 triunfos para cada equipo y 3 empates. Sin embargo, el Real Madrid no gana en Liga al Atleti desde hace tres años. La última vez que se enfrentaron fue en Champions, donde los Merengues avanzaron por penales tras una serie muy disputada.

El Derbi Madrileño 2025 llega cargado de emoción: el Atlético quiere frenar al líder, mientras que el Real Madrid busca mantener su paso perfecto en LaLiga.

Last modified: septiembre 26, 2025