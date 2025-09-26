Puebla vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El partido se pospone hasta el sábado a las 5:00 pm

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @ClubPueblaMX y @Chivas: pic.twitter.com/Fu2OjdYViL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2025

La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX cierra la actividad del viernes con un partido de gran expectativa: Puebla vs Chivas. La Franja buscará aprovechar su localía en el Estadio Cuauhtémoc para salir del último lugar, mientras que el Rebaño intentará sumar puntos y acercarse a la zona de clasificación.

Horario y transmisión del Puebla vs Chivas

El encuentro está programado para este viernes 26 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La cita será en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Dónde ver el partido EN VIVO:

Caliente TV

Azteca 7 (televisión abierta)

(televisión abierta) FOX Sports

Cómo llega Puebla a la J11

Los dirigidos por Hernán Cristante viven un torneo complicado. Con apenas 5 puntos en 10 jornadas, producto de una victoria, dos empates y siete derrotas, Puebla es último de la tabla. Su empate frente a Pachuca en la fecha pasada cortó una racha de tres derrotas, pero la afición sigue mostrando descontento. Para la Franja, sumar de a tres en casa es vital para no hundirse más.

El presente de Chivas en el Apertura 2025

El equipo de Gabriel Milito se encuentra en el lugar 11 con 11 puntos. Vienen de ganar 3-1 a Necaxa en el Estadio Akron, lo que les permite mantenerse en la pelea por el Play-In. Aunque su rendimiento ha sido irregular, el Rebaño ha mostrado chispazos importantes, como su triunfo frente al América en condición de visitante.

Estadio Cuauhtémoc: una plaza difícil para el Rebaño

Históricamente, el Estadio Cuauhtémoc ha sido un reto para las Chivas. En sus últimas 10 visitas apenas registran dos victorias, además de cinco empates y tres derrotas. Incluso, en fases finales Puebla ha sido verdugo de los tapatíos en series de penales (Apertura 2021 y 2022).

El Puebla vs Chivas promete intensidad: la Franja busca salir del fondo, mientras que el Rebaño quiere acercarse a la Liguilla.

Last modified: septiembre 26, 2025