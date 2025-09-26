Villarreal vs Athletic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025/26 nos regala un choque de alto voltaje entre Villarreal y Athletic Club en el Estadio de la Cerámica este sábado 27 de septiembre. Dos equipos con aspiraciones europeas medirán fuerzas en un encuentro clave para mantenerse en la pelea por puestos de Champions League.

Villarreal llega en gran momento

El Submarino Amarillo vive un inicio sólido de temporada y arriba con confianza tras sumar dos triunfos consecutivos por 2-1 frente a Osasuna y Sevilla. El cuadro dirigido por Marcelino García Toral ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, con figuras como Tani Oluwaseyi y Manor Salomon respondiendo en momentos clave.

Sin embargo, las molestias físicas de algunos futbolistas podrían modificar la alineación, por lo que será importante seguir las últimas novedades antes del choque.

Athletic Club necesita reaccionar

El Athletic Club atraviesa un tramo complicado con cuatro partidos sin ganar. Aunque arrancó la temporada con buenos resultados, sus recientes problemas defensivos y la falta de contundencia en ataque lo han relegado en la tabla. El empate frente al colista Girona dejó sensaciones amargas, y la visita a Villarreal se presenta como una prueba de fuego para los de Ernesto Valverde.

Historial y estadísticas

En los últimos cinco duelos directos, el Villarreal domina con tres victorias, un empate y solo un triunfo de los leones. Además, ambos equipos suelen marcar, lo que sugiere un partido con goles en ambas porterías.

Posibles alineaciones

Villarreal: Arnau Tenas; Mourino, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Partey, Parejo, Gueye; Buchanan, Oluwaseyi y Moleiro.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Boiro; Vesga, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Serrano; Guruzeta.

Pronóstico del partido

El Villarreal parte como favorito gracias a su solidez en casa y al buen momento colectivo. El Athletic deberá ser eficaz en ataque para sorprender. El pronóstico apunta a victoria del Villarreal con goles de ambos equipos.

Last modified: septiembre 26, 2025