Panamá vs Paraguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-20 2025

La selección Sub-20 de Panamá está lista para debutar en el Mundial de Chile 2025. El primer reto será ante Paraguay, en un duelo correspondiente al Grupo B, donde también se encuentran Ucrania y Corea del Sur. El compromiso se jugará el sábado 27 de septiembre en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, a las 6:00 p.m. hora panameña (8:00 p.m. local).

Preparación intensa de la Sub-20 canalera

El plantel dirigido por Jorge Dely Valdés culminó cuatro semanas de preparación en suelo chileno, con entrenamientos exigentes y amistosos a puerta cerrada. Este jueves, los jugadores realizaron el reconocimiento oficial de la cancha, recorriendo vestuarios y familiarizándose con el escenario que marcará su estreno.
La práctica del viernes será el último ensayo general antes del debut, enfocada en pulir detalles tácticos y movimientos ofensivos y defensivos. La gran incógnita será el estado físico de Rafael Mosquera (New York Red Bulls), quien ya volvió a entrenar con normalidad tras recuperarse de molestias.

Paraguay busca repetir historia

Por su parte, Paraguay Sub-20, dirigido por Antolín Alcaraz, llega tras terminar cuarto en el Sudamericano de Conmebol. Los guaraníes tienen la ilusión de revivir su histórica campaña de 2001, cuando alcanzaron las semifinales. Su último amistoso fue un empate 2-2 frente a Japón, que dejó buenas sensaciones en ataque, aunque todavía con dudas defensivas.

Posibles alineaciones Panamá vs Paraguay

Panamá: Guerra; Córdoba, Villarreal, Lasso, Fajardo; Pinto, Quintero, Rivera; Valencia, Mosquera*, Blackman.
Paraguay: González; Paoli, Gómez, Aguayo, Ayala; Sosa, Galeano, Bareiro; Rojas, Duarte, Báez. (*En evaluación médica).

Transmisión en vivo Panamá vs Paraguay

El partido podrá verse en Panamá por Tigo Sports y en todo el mundo mediante FIFA+. En Estados Unidos estará disponible vía FuboTV.

La Sub-20 panameña quiere superar su mejor actuación histórica (octavos de final en 2019) y dar un paso firme hacia la clasificación. La cita está lista: Panamá vs Paraguay será el inicio del sueño mundialista.

