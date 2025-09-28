Written by: septiembre 28, 2025 Ligas Europeas

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 LaLiga 2025-26

Barcelona vs Real Sociedad

El Barcelona recibe a la Real Sociedad este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en un duelo correspondiente a la jornada 7 de La Liga 2025-26. Los dirigidos por Hansi Flick llegan en la segunda posición con 16 puntos, a solo dos del líder Real Madrid, mientras que la Real Sociedad atraviesa un mal inicio y ocupa el puesto 16 con apenas cinco unidades.

El Barça viene de una trabajada victoria 3-1 sobre el Real Oviedo, en la que Robert Lewandowski volvió a marcar. Con cinco victorias y un empate en seis jornadas, los catalanes no pueden permitirse tropiezos, especialmente con el Clásico madrileño en juego el sábado, que podría abrir la puerta para alcanzar el liderato.

Cómo llega el Barcelona

El conjunto culé acumula seis triunfos en siete partidos oficiales esta temporada, incluyendo su debut victorioso en la Champions League contra el Newcastle. Sin embargo, tiene bajas importantes como Raphinha, Gavi, Fermín López y Ter Stegen, además de la ausencia prolongada de Joan García. Flick podría dar descanso a piezas clave pensando en el choque ante el PSG, aunque jugadores como Lewandowski, Koundé y Frenkie de Jong volverían al once inicial.

Cómo llega la Real Sociedad

El equipo de Sergio Francisco viene de sumar una victoria clave 1-0 sobre el Mallorca con gol de Mikel Oyarzabal, rompiendo una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Aun así, su arranque ha sido muy pobre, con solo un triunfo en seis partidos. En defensa, tendrá ausencias como Yangel Herrera y Orri Oskarsson, mientras que Takefusa Kubo y Carlos Soler se perfilan como referentes ofensivos.

Pronóstico del Barcelona vs Real Sociedad

Con el liderato en la mira y el poder ofensivo de Lewandowski, se espera un dominio del Barcelona ante una Real Sociedad irregular. El antecedente favorece a los culés, que suman 116 victorias en 196 enfrentamientos.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Real Sociedad

