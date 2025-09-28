Milán vs Napoli EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Serie A 2025-26

Serie A

La jornada 5 de la Serie A 2025-26 presenta un encuentro de lujo: AC Milan vs Napoli, este domingo 28 de septiembre en el mítico Stadio San Siro de Milán. El choque arranca a las 15:45 (ARG), 13:45 (COL/PER/ECU) y 20:45 (ESP), y podrá seguirse en Disney+ Premium en Sudamérica.

El Milán, tercero en la tabla, quiere acercarse al liderato y cortar el paso perfecto del Napoli, que llega invicto y con puntaje ideal tras cuatro jornadas.

Cómo llega el Milan

Los rossoneri atraviesan un gran momento con dos victorias 3-0 ante Udinese en Serie A y Lecce en Coppa Italia. Rafael Leão será la principal arma ofensiva, mientras que la solidez defensiva de Tomori y Pavlovic busca frenar a los napolitanos. En ataque, Giménez y Nkunku aportan movilidad y gol.

Cómo llega el Napoli

El campeón defensor es líder con 12 puntos y llega tras golear 3-0 al Pisa. Con Højlund como referencia ofensiva y un inspirado Kevin De Bruyne, los de Rudi García muestran solidez y creatividad. Además, Politano y McTominay aportan desequilibrio y llegada desde segunda línea.

Posibles alineaciones

Milan : Maignan; Tomori, Winter, Pavlovic, Ricci; Loftus-Cheek, Rabiot, Saelemaekers; Bartesaghi; Giménez y Nkunku.

: Maignan; Tomori, Winter, Pavlovic, Ricci; Loftus-Cheek, Rabiot, Saelemaekers; Bartesaghi; Giménez y Nkunku. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Baukema, Buongiomo, Spinazzola; Gilmour, Elmas, De Bruyne, McTominay; Politano y Højlund.

Pronóstico del partido

Se espera un duelo parejo, con ocasiones de ambos lados. El factor local favorece al Milan, pero la solidez e invicto del Napoli lo convierten en un rival muy difícil.

Pronóstico: empate 2-2, manteniendo a los napolitanos en lo más alto.

Last modified: septiembre 28, 2025