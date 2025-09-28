Written by: septiembre 28, 2025 Serie A

Milán vs Napoli EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Serie A 2025-26

Milán vs Napoli

La jornada 5 de la Serie A 2025-26 presenta un encuentro de lujo: AC Milan vs Napoli, este domingo 28 de septiembre en el mítico Stadio San Siro de Milán. El choque arranca a las 15:45 (ARG), 13:45 (COL/PER/ECU) y 20:45 (ESP), y podrá seguirse en Disney+ Premium en Sudamérica.

El Milán, tercero en la tabla, quiere acercarse al liderato y cortar el paso perfecto del Napoli, que llega invicto y con puntaje ideal tras cuatro jornadas.

Cómo llega el Milan

Los rossoneri atraviesan un gran momento con dos victorias 3-0 ante Udinese en Serie A y Lecce en Coppa Italia. Rafael Leão será la principal arma ofensiva, mientras que la solidez defensiva de Tomori y Pavlovic busca frenar a los napolitanos. En ataque, Giménez y Nkunku aportan movilidad y gol.

Cómo llega el Napoli

El campeón defensor es líder con 12 puntos y llega tras golear 3-0 al Pisa. Con Højlund como referencia ofensiva y un inspirado Kevin De Bruyne, los de Rudi García muestran solidez y creatividad. Además, Politano y McTominay aportan desequilibrio y llegada desde segunda línea.

Posibles alineaciones

  • Milan: Maignan; Tomori, Winter, Pavlovic, Ricci; Loftus-Cheek, Rabiot, Saelemaekers; Bartesaghi; Giménez y Nkunku.
  • Napoli: Meret; Di Lorenzo, Baukema, Buongiomo, Spinazzola; Gilmour, Elmas, De Bruyne, McTominay; Politano y Højlund.

Pronóstico del partido

Se espera un duelo parejo, con ocasiones de ambos lados. El factor local favorece al Milan, pero la solidez e invicto del Napoli lo convierten en un rival muy difícil.

Pronóstico: empate 2-2, manteniendo a los napolitanos en lo más alto.

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 28, 2025
Barcelona vs Real Sociedad Previous Story
Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 LaLiga 2025-26

Related Posts

Manchester City vs Napoli

Manchester City vs Napoli EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Champions League 2025-26

Written by: septiembre 17, 2025

La UEFA Champions League 2025/26 arranca con un duelo de alto voltaje: Manchester City recibe al Napoli en el Etihad Stadium este jueves 18...

Read More
Gol de Santiago Giménez con el Feyenoord vs Bayern Múnich 1-0

[Vídeo Repetición] Gol de Santiago Giménez con el Feyenoord vs Bayern Múnich 2-0 Champions League 2024-25

Written by: enero 22, 2025

El mexicano Santiago Giménez sigue con su buen momento anotando el gol con el que Feyenoord está venciendo 1-0 a Bayern...

Read More

[Video] Resultado, Resumen y Goles Torino vs Milán 3-1 Jornada 37 Serie A 2023-24

Written by: mayo 18, 2024

Torino se jugó un partidazo y derrotó por 3-1 al Milán en el Stadio Olímpico di Torino por el compromiso correspondiente a la jornada...

Read More

[Video] Resultado y Resumen Juventus vs Milán 0-0 Jornada 34 Serie A 2023-24

Written by: abril 27, 2024

Juventus y Milán no pudieron romer el cero en el Allianz Stadium por el compromiso correspondiente a la jornada 34 de la Serie A 2023-24....

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *